El intendente de Pueblo Belgrano Francisco Fiorotto dialogó acerca de su gestión y de la actualidad del país en Bolazo Stream.

Comenzó haciendo una descripción de lo que atraviesan los gobiernos locales sin los fondos de Nación, recortados desde que asumió el presidente Javier Milei: "Al haber un parate de la obra pública a los municipios nos complica y nos invita a ser creativos y conservadores a la hora de administrar los recursos", manifestó Fiorotto, que reconoció que “el presidente en campaña lo dijo”, pero que espera que “se revierta en el corto o mediano plazo y se empiece a auxiliar a los municipios, porque se van a empezar a deteriorar, hay obras de infraestructura básicas que sin el aporte del estado nacional o provincial no se van a hacer nunca, como cloacas o agua, desarrollos urbanísticos... si seguimos muchos años más así los pueblos se van a ir deteriorando”, advirtió.

Por otra parte, acerca de su gestión en Pueblo Belgrano Fiorotto resaltó que “hemos puesto mucho hincapié en cosas que de repente no le dabamos importancia porque había obras de mayor embergadura que nos requerían tiempo de gestión, y ahora estamos avanzando en problemas que no son menos importante, como los desagues pluviales, hemos hecho muchos, también en el mejoramiento de la trama vial, hemos armado un equipo de trabajo en Espacios Verdes que están todos los días embelleciendo los espacios públicos, compramos luminarias y con poca inversión llegamos a todo el pueblo”.

En la misma línea, destacó que “estamos trabajando mucho en la seguridad, Pueblo Belgrano es tranquilo y en los últimos 6 meses no hubo prácticamente hechos delictivos, y esto tiene que ver con el monitoreo y con la participación activa de los ciudadanos, lo tenemos incorporados a ese concepto, es una de las cosas que valoramos y disfrutamos, es una política de estado. La municipalidad ha invertido mucho en seguridad, monitorea las 24 horas, todos los accesos, muchos espacios públicos, estamos firmando un convenio para seguir agregando, entonces no solo la política nuestra sino también de los vecinos, hay un grupo de Whats App que es Pueblo Belgrano Seguro en donde está casi todo el pueblo”.

Además, Fiorotto también destacó el centro de monitoreo de la Comisaría Quinta y valoró que “estamos en permanente contacto con la policía”.