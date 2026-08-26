El pasado martes, el intendente Francisco Fiorotto firmó con el titular del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, dos convenios en materia de cámaras de videovigilancia y seguridad vial.

En uno de los convenios suscriptos, el Municipio de Pueblo Belgrano recibió un aporte del Ministerio de cuatro millones de pesos para la adquisición de nuevas cámaras de videovigilancia, que se incorporarán al sistema de monitoreo que posee Pueblo Belgrano.

El plazo que cuenta el Municipio para adquirir las cámaras es de tres meses, en los cuales deberán ser adquiridas y colocadas dichos artefactos.

Por otra parte, en un acto que encabezó el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro Roncaglia, el intendente Francisco Fiorotto recibió 6 cascos homologados marca Halcón modelo 919, sumado a un kit de seguridad compuesto de cinco conos de señalización vial, cinco chalecos reflectivos color amarillo, dos bastones luminosos led y tres rollos de cinta de seguridad.

Esta entrega forma parte del Programa de Prevención y Promoción de la Seguridad Vial, en el marco del Fortalecimiento Institucional de los Gobiernos Locales, que lleva adelante el Observatorio Provincial de Seguridad Vial.