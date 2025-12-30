Según indicó, una de las líneas de trabajo fue el fortalecimiento del sistema de seguridad, con inversiones en el sistema de monitoreo local. En ese marco, señaló que estas acciones estuvieron orientadas a mantener condiciones de seguridad en la localidad.

En materia de infraestructura, el intendente informó que se llevaron adelante intervenciones en el sistema de desagües pluviales, especialmente en sectores considerados críticos por presentar problemas recurrentes durante años. Además, mencionó trabajos vinculados a la mejora de la trama vial, que incluyeron reposición de material calcáreo, utilización de piedra basáltica, embrozados y tareas de mantenimiento en caminos rurales.

Otro de los ejes mencionados fue la señalización urbana, con la colocación de nueva cartelería en espacios públicos, plazas, paseos, rutas, calles internas y avenidas. A esto se sumaron mejoras en el alumbrado público en distintas arterias de la localidad.

En el área social y educativa, Fiorotto destacó la inauguración de una tercera sala del Jardín Materno Infantil y el desarrollo de talleres municipales, de los que participaron más de 300 personas a lo largo del año.

Asimismo, señaló que el Municipio realizó aportes económicos y gestiones destinadas a instituciones intermedias, por un monto superior a los 100 millones de pesos, con el objetivo de acompañar su funcionamiento y actividades.

El balance también incluyó acciones vinculadas a la puesta en valor de espacios públicos, la creación de nuevas plazas y sectores de esparcimiento. Por último, el intendente informó que durante 2025 se trabajó en la promoción turística de Pueblo Belgrano mediante la participación en eventos nacionales e internacionales y la organización de actividades sociales, deportivas y culturales en la localidad.