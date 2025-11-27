El intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto, recibió al Jefe de Policía Departamental, Comisario Inspector Luis Báez, que estuvo acompañado por el Jefe de Operaciones, Comisario Inspector Osvaldo Adolf y por el titular de la Comisaría Quinta, Comisario Rodrigo Magallán.

Junto a los funcionarios policiales y acompañado por el Secretario Coordinador de Gobierno, Andrés Sobredo y por el concejal Cristian Zanandrea, Fiorotto recorrió las instalaciones del Centro de Monitoreo de Pueblo Belgrano y el de la Comisaría Quinta.

“Fueron presentados los nuevos once puntos de monitoreo, resultado del trabajo de reorganización y ampliación de todo el sistema, además de acompañar al personal policial en la entrega de un nuevo móvil para la Comisaría Quinta”, expresó Fiorotto, quien enfatizó que “En Pueblo Belgrano, la seguridad es una política de Estado. Lo hacemos por nuestros vecinos, por su tranquilidad y por el futuro de una comunidad que crece y se cuida entre todos sus actores”.