El pasado lunes se realizó la firma del acta acuerdo con la representación del licenciado Eduardo Chçavez y Micaela Rein por parte del Laboratorio de Indicadores Biológicos y Gestión Ambiental de Calidad de Agua (IBGA) y el intendente Martin Piaggio, el Secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, Martín Roberto Piaggio, Camila Ronconi y María de los Ángeles Gómez por parte del Municipio de Gualeguaychú.

Está tarea articulada comprende cuatro muestreos en el año correspondiente a las estaciones y permitirá conocer tipos de algas y su comportamiento en nuestro río.

El Acta Acuerdo tiene como objetivo acordar la metodología a aplicar para realizar las tareas de toma y análisis de muestras de agua y sedimento para el monitoreo conjunto del Río Gualeguaychú en el marco del proyecto mencionado.

El muestreo conjunto que se acopla a los que ya se vienen realizando con cronograma fijo por parte de la Dirección de Ambiente, contempla la extracción de nuestras de fitoplancton (termino técnico para referirse al conjunto de plantas planctónicas que incluye algas microscópicas tales como diatomeas, dinoflagelados y alga azul-verde) y su análisis en el laboratorio para determinar el tipo y cantidad de organismos que se hayan en el río como así también su comportamiento bajo distintas condiciones naturales.

El fitoplancton juega un papel muy importante como base de las redes tróficas y como indicadores de calidad del agua por eso es de gran importancia su estudio.

Por su parte, el intendente Piaggio mencionó que “este acuerdo nos permitirá realizar un muestreo en conjunto con la Universidad para determinar el nivel de cianobacterias en nuestro río Gualeguaychú. Una vez que el informe esté listo, los datos se compartirán con la comunidad, garantizando la transparencia y el libre acceso a toda la ciudadanía”.