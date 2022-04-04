Días atrás en el marco del Encuentro Nacional de BiodiverCiudades de Argentina realizado en la ciudad de Córdoba, el intendente Martín Piaggio y su par de Tafi Viejo, Javier Noguera, Presidente de la Federación Argentina de Municipios, confirmaron la presencia de Gualeguaychú desde el lunes 4 al miércoles 6 de abril, en la Séptima Conferencia Internacional sobre Ciudades Inteligentes y Desarrollo Sustentable, denominada “Experiencia Puerto Rico 2022”, en representación de los municipios de nuestro país.

El intendente Piaggio, que es miembro de la mesa directiva de la Federación Argentina de Municipios, participará de esta actividad que tendrá lugar en el Teatro Tapia en San Juan y contará con invitados internacionales y expertos que enriquecerán el conocimiento y fomentarán las destrezas y el aprendizaje en temas importantes para nuestra ciudad como lo es el Desarrollo Sustentable y el concepto de Ciudades Inteligentes.

“Es una enorme responsabilidad, como así también, una grandísima oportunidad, para conocer experiencias, de políticas y acciones diseñadas para avanzar en temas trascendentales, referidos al desarrollo armónico y al crecimiento sostenible de las distintas comunidades y cómo los gobiernos locales pueden dar respuesta a los grandes desafíos de la humanidad” indicó Piaggio y destacó “Gualeguaychú tiene mucho para aportar, una historia de luchas y acciones concretas que la sitúan como un faro en políticas ambientales, y para avanzar sobre este camino, es muy importante poder escuchar y aprender de otras experiencias” para luego concluir “agradezco al presidente de la FAM, Javier Noguera, por la posibilidad de dar a conocer nuestras políticas públicas de desarrollo sostenible, definidas en el marco de un ordenamiento territorial, y exponer sobre los avances en la generación de energías limpias, en la alimentación sana, en el tratamiento de efluentes cloacales, entre tantas otras, que dan cuenta del compromiso ambiental presente en la planificación de largo plazo de nuestra ciudad”

Durante el período de ausencia del intendente Piaggio, que comprende del lunes 4 al miércoles 6 de abril, la secretaria de Hacienda y Política Económica, Delfina Herlax, queda a cargo del ejecutivo municipal