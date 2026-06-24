La asistencia de Mauricio Davico a la 10° Conferencia MUNIWORLD, que se desarrolla desde ayer en la ciudad de Tel Aviv. La invitación fue cursada por la Embajada de Israel en Buenos Aires, en nombre de Haim Bibas, alcalde de la ciudad israelí de Modi'in-Maccabim-Re'ut y presidente de la Federación de Autoridades Locales de Israel, quien extendió la convocatoria en el marco de este encuentro internacional que reúne a líderes locales de distintos países.

La Conferencia Muniworld es un espacio de alto nivel impulsado por la Federación de Autoridades Locales de Israel que convoca a intendentes, alcaldes y referentes de gobiernos locales de todo el mundo, con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión, promover la cooperación internacional y fortalecer redes de trabajo entre ciudades. Bajo el lema de este año, “Forjando alianzas exitosas”, el encuentro abordará estrategias de desarrollo local, innovación en políticas públicas, seguridad urbana, tecnología aplicada a la gestión municipal y cooperación internacional entre gobiernos locales.

El intendente Mauricio Davico compartió en sus redes sociales una foto con su credencial y otra donde posa con el banner del evento de fondo.

En anteriores declaraciones, Davico expresó que “la participación en este tipo de instancias internacionales permite enriquecer la agenda local a partir del intercambio con otras ciudades del mundo, sin que ello represente costo alguno para los vecinos de Gualeguaychú”.

Mientras el intendente está en Israel hasta el 26 de junio, el Ejecutivo municipal está a cargo del secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde.