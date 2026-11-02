La actividad, prevista para las 18:30, busca congregar a las principales representaciones institucionales del país y formará parte de la agenda oficial del Sumo Pontífice durante su primera jornada en la Argentina, luego de su arribo a Buenos Aires y de las actividades protocolares previstas en la Casa Rosada junto al presidente de la Nación Javier Milei.



La invitación cursada al intendente Davico constituye una oportunidad para que Gualeguaychú esté representada en un acontecimiento de especial relevancia institucional, religiosa y social para el país, que convoca a autoridades de distintas jurisdicciones y expresiones políticas.



La visita del papa León XIV a la Argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján.