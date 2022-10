En la mañana del domingo, en el Salón del Honorable Concejo Deliberante, el intendente Martin Piaggio y el Director de Deportes Adrián Romani realizaron el abanderamiento de la gran delegación local que nos representará en la instancia nacional de los Juegos Evita, que se realizarán en la ciudad de Mar del Plata entre el 24 al 29 de octubre.

Con la presencia de deportistas, entrenadores y equipos técnicos se llevó a cabo el encuentro en donde el equipo de deportes local realizó la entrega de la dotación genérica de la delegación y parte del equipamiento específico de competencia de los deportes de equipo.

En el lugar, además se revisó la documentación final para su participación y se brindaron detalles organizativos y técnicos para la delegación que partió de nuestra ciudad en 2 colectivos a las 22.30 horas del día domingo desde las instalaciones de la terminal local.

La delegación local está compuesta por un total de 58 deportistas y 15 integrantes del equipo de personal técnico, siendo para esta edición la de mayor participación local, representando a la provincia de Entre ríos en los deportes de Handball femenino Sub 14; Básquet 5x5 femenino sub 15, Handbol de Arena Femenino sub 16, Taekwondo, Deporte Adaptado (Goalball, Natación), Rugby Femenino, Básquet 3x3 Masculino sub 14, Básquet 5x5 masculino sub 17, Natación, Boxeo, Atletismo, Tiro con Arco.

Cabe destacar el trabajo realizado desde la Secretaría de Deportes de la Provincia, a través del secretario, José Gómez, en esta edición de los Juegos Evita en sus diferentes fases, siendo una de las mayores participaciones a nivel nacional, además del trabajo articulado en cada uno de los municipios de la provincia.

El intendente, además, realizó el abanderamiento a toda la delegación, haciendo entrega de la misma a través de los deportistas Julieta Borro (atletismo) y Enzo Peña (Goalball - discapacidad visual).

Por otro lado, hay que resaltar y remarcar las palabras del Director de Deportes de Gualeguaychú, Adrián Romani, quien dijo que "es un enorme orgullo tener este gran número de representantes, siendo un total de 58 deportistas y 15 asistentes técnicos, que formarán parte de esta instancia nacional, entre deportistas, entrenadores y delegados, número histórico para Gualeguaychú". Por otro lado el presidente municipal, remarcó y resaltó no sólo la participación, cómo experiencia competitiva, sino todo lo que conlleva estos Juegos Evita y su objetivo no solo como un disfrute al deporte, sino que garantizar a cada gurí y gurisa el acceso a la Salud Pública primaria integral.

Saludamos y hacemos extensivas las Felicitaciones a todos nuestros embajadores del deporte local en esta edición de los Juegos Evita Nacional. Siendo uno de los eventos masivos más grandes de América Latina con la participación de más de 20 mil deportistas de todo el país en la instancia nacional. Será una gran fiesta deportiva y nuestros embajadores dirán presente llevando la bandera de la ciudad.