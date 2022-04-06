Desde el lunes 4 de abril, el intendente Martín Piaggio se encuentra participando de la Séptima Conferencia Internacional sobre Ciudades Inteligentes y Desarrollo Sustentable, denominada “Experiencia Puerto Rico 2022”, en representación de los municipios de nuestro país, como miembro de la Federación Argentina de Municipios (F.A.M.)



Durante las jornadas que se llevan adelante en el Teatro Tapia en San Juan, capital de Puerto Rico donde llevan adelante un conjunto de presentaciones y clases magistrales sobre experiencias, de políticas y acciones diseñadas para avanzar en temas trascendentales como lo son el Desarrollo Sustentable y el concepto de Ciudades Inteligentes que construyen un crecimiento sostenible de toda la comunidad.



Los temas abordados en los diferentes paneles fueron: Agricultura, Salud, Movilidad y Transporte, Servicio a la Ciudadanía, Infraestructura, Energía Solar.



También el intendente participa de reuniones multilaterales de trabajo, en el marco de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA), y en ese sentido Piaggio expresó “la agenda de Gualeguaychú es la de las Ciudades Inteligentes. Como ciudad tenemos mucho para aportar, desde una historia de luchas, poder dar conocer los avances del plan de gobierno, que con acciones concretas, consolidan a Gualeguaychú como faro en políticas de desarrollo sostenible” y profundizó “en estos encuentros podemos intercambiar experiencias que logren potenciar nuestros saberes, para seguir profundizando en el camino de la planificación de largo plazo de nuestra ciudad”, y concluyó comentando que “Gualeguaychú aceptó el desafío de avanzar hacia un horizonte de crecimiento sostenible, en el marco de un ordenamiento territorial que lo defina, y una planificación para dar respuesta a las grandes demandas como lo es el acceso a alimentos, a la energía y obras de infraestructura para brindar servicios de calidad”