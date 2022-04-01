En el acto estuvieron presentes el intendente Martín Piaggio, el director de obras públicas Daniel Korell, el director de participación comunitaria Sergio Troiano, el director de Accesibilidad Vial Daniel Vaena, miembros de la cooperativa y vecinos y vecinas.

Durante la tarde del jueves 31 de marzo el intendente Piaggio encabezó la firma del contrato de obra por más de 1.200 metros lineales de cordón cuneta y badenes. Se trata de la obra en calle Rawson entre 2 de Abril y TGI 26560, Los Alerces entre Rawson y Alsina, Los Pinos entre Rawson y Alsina, 8 de Agosto entre Los Pinos y 435, 435 entre 8 de Agosto y Alsina.

Estas obras se trabajan en conjunto transversalmente entre la dirección de Obras Públicas, dirección de Accesibilidad Vial y la dirección de Participación Comunitaria, junto a los vecinos.

El programa Mi Barrio Tiene Acceso es un sello distintivo de la gestión de gobierno, con el que se logró llegar en estos más de 6 años de gestión a todos los barrios de la ciudad y mejorar de manera radical la vida de los vecinos y las vecinas. Se trata de obras que se trabajan en conjunto transversalmente entre la dirección de Obras Públicas, dirección de Accesibilidad Vial y la dirección de Participación Comunitaria.

Cabe destacar que actualmente la Municipalidad de Gualeguaychú lleva adelante 11 frentes de obras que se ejecutan en la ciudad, a través de consorcios de cordón cuneta y otras de pavimento de hormigón.

Los consorcios de cordón cuneta finalizados son:

Consorcio Radio Mundo: en Teresa Margalot entre Daneri y Roffo. Son cuatro cuadras, realizada con mano de obra Cooperativa Los Sauces.

Consorcio Teresa Margalot: en Teresa Margalot entre Alsina y Curie. Son 3 cuadras realizadas con mano de obra de la Cooperativa El Gaucho.

Consorcio 6 de Noviembre: Rivadavia entre Vélez Sarsfield y Curie. Son dos cuadras, realizadas con mano de la Cooperativa Construir Seguros.

Y en ejecución se encuentran:

Consorcio Juan B. Justo: en Juan B. Justo entre Roffo y Daneri. Son cuatro cuadras, realizada con mano de obra de la Cooperativa Los Sauces que se encuentra con un avance del 40%.

Consorcio Francisco Lapalma: en Francisco Lapalma entre Cafferata y Roffo, son tres cuadras, realizadas con mano de obra de la Cooperativa La Colmena que está al 70%.

Consorcio La U: Calle 324 y Calle 316 entre Gutemberg e Hipólito Irigoyen e Irigoyen entre 316 y 324. Son tres cuadras, realizadas con mano de obra de la Cooperativa Arco Iris que está al 90%.

Consorcio Roberto Grané: Calle 312 entre Gutemberg y TGI 18331. Es una cuadra, realizada con mano de obra de la Cooperativa Arco Iris que está en un 80% de avance de obra.

Avellaneda: entre Concordia y Buenos Aires, una cuadra, realizada con mano de obra municipal con un avance de obra del 90% y en Edison entre Concordia y Buenos Aires, una cuadra más de cordón cuneta que está próxima a comenzar.