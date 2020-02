El intendente Piaggio a fondo: Analizó todos los temas que preocupan al Municipio

“La temporada viene mucho mejor que en otros años. Ojalá que sea un buen fin de semana el de Carnaval, el año pasado teníamos una expectativa parecida pero no colmó esas expectativas. Pero creemos que este año será un muy buen fin de semana y estamos trabajando en el Municipio para eso. Sabemos que vendrá mucha gente a la ciudad, estamos trabajando para que estemos preparados para recibir a quienes nos visiten con todos los aspectos listos, desde lo comercial pasando por Defensa Civil, servicios, seguridad. Trataremos que todos los aspectos estén cubiertos”.

“Es un proceso el que estamos transitando, queremos que el fin de semana de Carnaval sea bueno desde lo turístico, pero que no sea un fin de semana de descontrol. A los vecinos de Gualeguaychú no nos gusta eso del ‘turismo de la joda’, nosotros como gobierno y como comunidad hemos tratado de configurar. Ha sido un trabajo grande el que hemos y seguimos realizando, tratamos de que la ciudad esté preparada para recibir muchos turistas, pero que no sea sinónimo de descontrol y desfasaje”.

“Es muy difícil organizar un fin de semana con tanta gente en la ciudad, muchos de los cuales vienen en clara intención de diversión, en algunos casos sin entender que hay normas y reglas que cumplir. Hubo sectores que fueron epicentro de esas reuniones de turistas que terminaban en un descontrol, la intención es hacer cumplir las reglar y que la ciudad pueda disfrutar de un fin de semana importante desde lo turístico, pero sin excesos, sin descontrol y sin esa idea que en Gualeguaychú hay joda sin control”.

Alcohol en eventos públicos

“No creo que haya sido un error la gratuidad en los Corsos Barriales. Anteriormente el precio de la entrada buscaba ayudar y estimular la participación de comisiones vecinales, instituciones u ong’s que trabajaban en el cobro de la entrada. La intención fue hacer un esfuerzo mayor desde las arcar municipales para ayudar a esas instituciones, pero liberando la entrada para que toda la familia pudiera disfrutar de la fiesta, sin que hubiera un impedimento económico. El tema del viernes 21 nos pareció una complicación realizar los Corsos Matecito, preferimos que ese viernes quedara libre, tomando en cuenta la gente que visitará la ciudad, especialmente por el organigrama de actividades que el Municipio desarrolla en cada fin de semana largo de Carnaval”.

“Nosotros hemos tratado de mostrar una línea de coherencia, fuimos recuperando espacios públicos con acceso al río, que pudieron ser utilizados por toda la familia sin que sea un descontrol de gente que tomara alcohol en exceso. Lo hicimos en la Playa del Puente y fue una propuesta saludable y que tuvo la aceptación de la gente. La idea es ir mostrando que los productos que ofrece Gualeguaychú, van apuntando hacia un lugar claro. Es difícil contemplar cada caso en particular, en los Corsos Populares lo implementamos para evitar inconvenientes, surge a raíz de un problema serio que hubo y se tomó esta decisión, que seguramente luego tendremos que evaluar. No queremos que por unos pocos, se vea empañada una fiesta tan nuestra como son los Corsos Populares. Podemos convivir sin excesos, el tema del alcohol en los espectáculos públicos es un tema complicado, hemos tenido buenos ejemplos, como la Fiesta del Pescado y el Vino, donde miles de vecinos comparten un grato momento, se consume alcohol y no ha habido ningún tipo de problemas. El tema del fin de semana largo de Carnaval suele generar algún problema, por eso estamos trabajando fuertemente para que se cumplan las reglar y normativas vigentes, sin que haya excesos y que los vecinos no sientan que la ciudad se desbordó”.

Ordenanza y sobretasa general inmobiliaria

“La ordenanza genera un gravamen a la cantidad de metros cuadrados que tiene cada propietario y que aquellos que tienen terrenos ociosos, paguen una sobretasa. En la ciudad hay 175 propietarios que tienen como mínimo de diez propiedades, hay algunos que tienen casi cien propiedades, todos al mismo nombre, ni siquiera operaciones familiares. Entendiendo esa realidad, estamos trabajando en la reglamentación para aplicar la medida a los vecinos que tengan acumulación de terrenos y tierras. El objetivo es que se transforme en tierra productiva, ni más ni menos que eso”.

“Quiero llevar la tranquilidad a los vecinos que tengan cuestiones para solucionar con relación al tema de la sobretasa, serán recibidos y atendidos por el personal del Municipio para poder solucionar esas situaciones. Hay muchos casos que atender y lo queremos hacer para que no haya una sobrecarga sobre vecinos que tienen terrenos que no se enmarquen en la normativa. Es un tema muy profundo para analizar, pero no es una medida contra alguien en particular. Queremos que haya más gente con acceso a la tierra y seguramente muchos vecinos están de acuerdo con la medida, aunque hay cuestiones a corregir y estamos comprometidos para poder hacerlo. Queremos llevar total tranquilidad a ese grupo de vecinos que tiene terrenos dentro de una medida lógica, trabajaremos para solucionar esos casos y que no se vean perjudicados. No es lo mismo un terreno que haya comprado un vecino pensando en construir su casa, que aquellos terrenos de más de una manzana, que impide trazar una calle para desarrollar un barrio. Son casos diferentes y los vamos a tratar como tal”.

Fiesta del Pescado y el Vino

“Los artistas de renombre que han llegado a la Fiesta del Pescado y el Vino han incrementado sus cachets año a año. Lo que pasó con Axel fue algo extraordinario, porque teníamos un precontrato firmado, luego pasó lo que es de dominio público con la Justicia y nosotros ahora lo que hicimos, es sellar su contrato y asegurar su actuación para el año que viene. Si continuaran sus temas judiciales, hemos hablado con la productora para evaluar la posibilidad de un cambio de artista, pero no creemos que sea un motivo de discordia. La Fiesta ha ido creciendo mucho y ese crecimiento ha ido de la mano en muchos aspectos de la comunidad: turísticamente, socialmente y culturalmente”.