“Ha pasado rápido la campaña tras las PASO, porque en nuestro caso nos tocó seguir laburando con la gestión, eso hace que haya un montón de cosas que se suman y se amontonan en la agenda. Entonces tuvimos que hacer campaña en gestión, concentrados en gobernar todos los días para la gente y pensar en las nuevas propuestas para fortalecer la candidatura de Martín Roberto y Camila, que son dos personas que han estado en la gestión, que conocen el Municipio por dentro y que, sin dudas, son las personas capacitadas para dar continuidad a nuestro plan de gobierno”, dijo Piaggio en relación a la forma en que vive los últimos días de campaña.

“Tenemos a nuestro favor una gestión de ocho años y obras concretas para poder mostrarle a la gente. No es que no hagamos promesas de campaña como los otros candidatos, sino que nosotros tenemos gestión, tenemos un municipio en movimiento. Entonces podemos debatir la forma de hacer política desde otro lugar, desde la gestión y con cosas absolutamente visibles para los vecinos y vecinas”, expresó.

Sobre las críticas de Davico al Plan de Ordenamiento Territorial, Piaggio fue tajante al expresar que “evidentemente hay un desconocimiento muy grande sobre el tema. A nosotros nos llevó mucho tiempo poder trabajar sobre el Plan de Ordenamiento Territorial y la realidad es que Gualeguaychú ha crecido enormemente pero dentro de un orden y con una lógica. Nosotros abordamos el tema, lo estudiamos y diseñamos un plan que marque un rumbo sobre el tema. Hoy en Gualeguaychú hay un crecimiento de los barrios en la zona noroeste que es parte de ese Plan, se han construido viviendas en terrenos que estaban aptos para recibir un barrio, con los servicios básicos disponibles, con accesos y traza vial, con un Centro de Salud cercano, con una comisaría cercana. No es antojadizo, es parte de un trabajo muy estudiado por profesionales”.

Acerca de las obras en marcha, Piaggio sostuvo que “vengo recién del inicio de las obras de la Circunvalación, que es una obra que marcará un antes y un después para la ciudad, porque conectará el Acceso Sur con el Acceso Norte en una obra de 11 kilómetros por dentro de la ciudad, que además brindará un avance enorme a una zona de mucho movimiento como son los bulevares Martínez y De María. Sumado a eso tenemos la obra del Acceso Norte en la Ruta a 20, que debe hacer más de 10 años que la veníamos esperando y paralelamente la ruta 136 en reparación, una ruta fundamental por el flujo comercial hacia el Uruguay. Tras tres obras al mismo tiempo de una enorme magnitud. Ahora, alguien puede decir que faltan cosas, sí seguramente, está el proyecto de repavimentación del Acceso Sur, pero tenemos que valorar las obras que tenemos en marcha”.

Sobre la forma en que recibe las críticas de la oposición, puntualmente en el tema del Ecoparque, el mandatario sostuvo que “yo digo que siempre se puede criticar, hay críticas que son de buena fe, para sumar y otras que especulan un poco con momentos políticos o un proceso eleccionario. El que es oposición muchas veces critica porque juega al ejercicio de criticar y nada más, no reconoce absolutamente nada. Sobre el tema puntual del Ecoparque, es un parque modelo es el tratamiento de residuos sólidos urbanos. En tiempos en donde todo el mundo persigue reciclar mucho más y disponer finalmente dentro de lo que es el relleno sanitario, en Gualeguaychú tenemos hace años un Ecoparque que ha avanzado y nos ha posicionado como un modelo a nivel nacional. Queda mucho por hacer, pero al analizar un tema puntual, le pediría a quienes critican desde la oposición, que vean lo que pasa en Pueblo Belgrano con el tratamiento de la basura y verán una diferencia notable”.

También dijo no tener un mal diálogo con las instituciones, Piaggio rebatió esas afirmaciones. “Pudimos haber tenido algún tema puntual en que pensemos diferente con la Codegu, pero eso no quiere decir que nos llevemos mal. Puede haber existido en algún momento es que nuestro gobierno tenga alguna definición y alguna institución este ante una política pública no la acepte, como pasó con lo del Parque. El planteo era a partir de la llegada de gas al Parque Industrial Sustentable, con un trabajo de planificación técnica poder llevar adelante la obra y la gente de Codegu se opuso, incluso mandando notas a la provincia. Se abrieron las ofertas de dos oferentes el miércoles en la Secretaría de Energía en Paraná, antes de que se planifique la obra de gas, se planificaron todos los servicios, pasaron absolutamente todas las instancias. El servicio de gas en general es potestad exclusiva competencia de la provincia, que hizo la planificación, el proyecto técnico y dio el visto bueno para la obra”.

Finalmente, sobre el controvertido tema de la candidatura de Mauricio Davico, Piaggio volvió a expresar lo que había manifestado anteriormente. “Yo di mi opinión en su momento y la he mantenido, en todo momento la candidatura me parecía una cosa tirada de los pelos por donde lo mires. Pero más allá de mi opinión jurídica como abogado, hay una ética. Todo el mundo sabe acá dónde vivo yo hace 15 años, toda la ciudad lo sabe, entro y algo de mi casa todos los días. Y todo el mundo sabe dónde vive Davico en Pueblo Belgrano. A mí me chocó tanto desde lo ético y porque claramente estaban haciendo una maniobra, estaban cambiando el domicilio, pero todos saben que vive en Pueblo Belgrano. Respeto lo que dice la Justicia, lo que no quita que mantenga mi opinión de que hay claramente una maniobra que no es natural, que no tenía nada que ver con la realidad. Yo no voy a andar llorando, aparte qué mejor cosa que la propuesta que nosotros hacemos como proyecto político se mida con cualquier propuesta”.

Sobre el escenario que observa para el 22 de octubre, señaló que “yo lo dividiría en el plano local, donde veo que tenemos un muy buen momento como proyecto político, como espacio y como grupo de trabajo, yo me siento orgulloso de lo que ha ido pasando en Gualeguaychú. En el plano provincial veo muy bien a Beto Bahl, fue el candidato más votado y ha mostrado un crecimiento en este tiempo”.