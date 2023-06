Este viernes, en Paraná, el intendente Martín Piaggio mantuvo un encuentro de trabajo en la Casa Gris con la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, para actualizar la nutrida agenda de temas entre los que se destacan la obra de culminación del Hospital Bicentenario; la inminente inauguración d el onceavo centro de salud municipal, en el noroeste de nuestra ciudad; como así también la presentación del proyecto y sus adhesiones para la creación de la Residencia Estatal para Personas Adultas Mayores, en el Hospital Centenario,

“Con la Ministra desarrollamos varios temas que son de gran interés para las políticas sanitarias de nuestra ciudad. Fundamentalmente un tema muy importante vinculado a una muy próxima inauguración del nuevo centro de salud que hemos construido entre el municipio y el Ministerio de Salud de la Nación, en el barrio Curita Gaucho, en el noroeste de la ciudad, proyecto que esperamos contar con el acompañamiento del gobierno provincial para la puesta en funcionamiento”, explicó Piaggio.

“Por el otro lado, una iniciativa muy acompañada por la ciudadanía de Gualeguaychú, por los centros de cuidado, por las instituciones, promovida por la Municipalidad a través del área de Personas Adultas Mayores que fue votado por una ordenanza declarándolo de interés público, que busca ir generando las condiciones para que en el futuro pueda crear una residencia geriátrica en las instalaciones del antiguo hospital centenario una vez que deje de funcionar. La idea es unir esfuerzos, ir buscando los mejores caminos para poder lograr en algún momento el sueño de tener una residencia estatal que le permita vivir con más integración, mejor calidad de vida a todas las personas mayores que lo necesiten" para concluir “Hay un camino que iniciamos hace más de 7 años con un Estado presente que acompaña y fomenta todas las iniciativas que buscan avanzar en la ampliación de los derechos para nuestras personas adultas mayores garantizando el acceso a una vida digna con amor y respeto”, agregó.

Por su parte, Velázquez indicó que “se trata de seguir fortaleciendo la red interjurisdiccional entre el municipio, la provincia a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación”. Y precisó: “Es en el territorio donde se pueden plasmar las redes integradas de servicios de salud, incluyendo a los diferentes sectores que lo conforman, y es por eso que el rol que desarrolla cada equipo en cada jurisdicción municipal cobra un significado nodal para la ejecución de la políticas públicas territoriales y este es el compromiso que seguimos transitando en forma mancomunada con el intendente Martín Piaggio para la comunidad de Gualeguaychú”.

Sobre el proyecto de Residencia Geriátrica

Esta iniciativa insta a la profundización de las políticas públicas a favor de las personas adultas mayores en la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, mediante la creación de una residencia geriátrica aprovechando las posibilidades edilicias del Hospital Centenario de Gualeguaychú que quedarán disponibles tras la pronta culminación de la obra del Hospital Bicentenario dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia, y sumando la base del Plan Multiplicar de la Municipalidad de Gualeguaychú. Con la residencia geriátrica la población más vulnerable y dependiente de personas adultas mayores de Gualeguaychú tendrán cubierta sus necesidades básicas.

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos sancionada en 2.015 y que en el 2.022 obtiene jerarquía constitucional mediante la Ley Nacional 27.700, considera persona mayor a toda persona mayor de 60 años.

Es de destacar que, según el último relevamiento realizado por la Dirección Provincial de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, del contraste entre las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el año 2.010, que indicaban que habría una población de adultos mayores del dieciséis por ciento (16%) para el año 2020, y en el Padrón Electoral del año 2019 el porcentaje se ha visto superado en 1 o 2 puntos aproximadamente (17% - 18%). respecto a lo proyectado.

La expansión de las residencias gerontológicas en la actualidad da cuenta de:

● El factor demográfico, vinculado al aumento de la esperanza de vida y a las transformaciones en las pirámides de población producidas desde el siglo XX,

● Las modificaciones materiales y culturales ocurridas en las estructuras familiares,

● Los avances científico-tecnológicos, que hacen posible extender el envejecimiento saludable,

Por lo expuesto, se puede afirmar que las residencias gerontológicas constituyen una necesidad creciente para muchas personas adultas mayores y sus familias, frente a la necesidad de alojamiento, cuidados y en algunos casos, asistencia sanitaria.

Paradójicamente, los costos en el sector privado son inalcanzables para gran porcentaje de la población, y el Estado no ha logrado construir suficiente respuesta a esta necesidad. En muchos casos, la situación de vulnerabilidad de las personas mayores y la regulación ambigua de los establecimientos geriátricos resulta favorecedor para la naturalización del ingreso de personas mayores en residencias no habilitadas por los organismos pertinentes, que no cumplen con las mínimas condiciones para la atención y cuidado, arriesgando el cumplimiento efectivo de los derechos humanos.

En este sentido podemos afirmar que el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento global se constituyen como importantes razones, que requieren acciones concretas por parte del Estado.

Estas acciones deben tener en cuenta los requerimientos económicos, políticos, históricos, y de justicia social que estas coyunturas demandan.

El proyecto fue presentado conjuntamente con la Resolución N° 7 del Honorable Concejo Deliberante declarándolo de interés municipal, adhesiones de colegios profesionales, de la totalidad de los centros de jubilados que funcionan en la ciudad y de 513 firmas de residentes de la ciudad que avalan la iniciativa.