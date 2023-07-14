Este viernes, el intendente Martín Piaggio, viajó a la ciudad de Paraná, junto a la viceintendenta, Lorena Arrozogaray, donde el gobernador Gustavo Bordet hizo entrega del decreto de inicio de obra para la reconstrucción del Acceso Norte en Gualeguaychú.

La obra demandará 3.900 millones de pesos e incluye, además de una nueva calzada, la construcción de una bicisenda. La ejecución estará a cargo de la empresa José Eleuterio Pitón S.A. Para la misma se prevé un plazo de ejecución de 18 meses y se divide en cuatro subtramos.

El primero, contempla la reconstrucción de la calzada existente con la posterior construcción de pavimento de hormigón sobre la base producto del reciclado en 1.290 metros de extensión desde la ruta 136.

El segundo, prevé la rehabilitación de pavimento de material asfáltico desde el kilómetro 1.290 hasta la progresiva 4.000. El tercero, la reconstrucción de pavimento de material asfáltico en otros 2.000, entre las progresivas 4.000 y 6.000. Y el cuarto subtramo incluye la rehabilitación de pavimento de material asfáltico, desde la progresiva 6.000 y la 10.285 en la intersección con la autovía ruta nacional Nº 14.