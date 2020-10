El Intendente de Rosario volvió a cuestionar a la Justicia de Entre Ríos por las quemas

Las lluvias que se registran desde la noche del lunes y continúan este martes trajeron no sólo un respiro en cuanto a la sensación térmica, sino que además lograron apagar el fuego en la zona del Delta donde los incendios rurales se vienen produciendo sistemáticamente desde febrero.

En declaraciones al programa "Escape de noticias", de La Red Rosario, Javkin hizo hincapié en los episodios ocurridos frente a Puerto San Martín, pero que invariablemente afectaron a todo el Gran Rosario.

“No podemos seguir tolerando esta situación. Tenemos un comité de emergencia bajo la coordinación de la Corte Suprema de Justicia. Llevamos allí las pruebas. Ahora también agregamos pruebas sobre la denuncia penal que hicimos sobre actividades ilegales que se están dando en las islas. El propio juez (federal de Paraná, Daniel Alonso) fue al lugar y comprobó que era verdad lo que decíamos. Se han secuestrado maquinarias inclusive”, remarcó.

El jefe del Palacio de los Leones afirmó: “Necesitamos que la Justicia, que ahora tiene pruebas, actúe con más firmeza. Esto no lo vamos a parar sin firmeza. No puede ser que dependamos de la lluvia o de que haya brigadistas que arriesgan la vida. Con los vientos que estamos teniendo en la zona, si no hubiera llovido sería imposible la acción de los brigadistas”, según reprodujo el diario rosarino La Capital.

Javkin agregó que es necesario que el país tenga una ley nacional de humedales. “Nos debemos una normativa que proteja al Delta y que establezca qué se puede hacer y qué no en la zona. Muchas personas me reclaman a mí, pero como intendente de Rosario no puedo intervenir directamente en otra provincia. Estamos utilizando todos los mecanismos judiciales para eso”, añadió.

El Intendente rosarino apuntó directamente contra las autoridades de Entre Ríos. “Acá hay responsabilidades de control. No puede ser que un día nos despertemos invadidos por el humo o que alguna tardecita veamos las llamaradas de fuego prendidas un rato antes, y no se sepa nada, ni de dónde vino. Esto es intolerable, no puede seguir pasando”, se indignó.

“La lluvia no puede apagar el reclamo. No podemos depender de la naturaleza estrictamente para una situación insoportable. A lo mejor el viento nos favorece y no nos llenamos de humo, pero igual vemos esa imagen desoladora cuando arden kilómetros y kilómetros de islas frente a la ciudad”, concluyó.