Mauricio Davico anunció en redes sociales que pronto será papá. La publicación la hizo en conjunto con su pareja Micaela. En la foto se ve la panza de embarazada con una flor amarilla.

En pocas horas, el anuncio del nuevo bebé acumuló cientos de “me gustas” y comentarios de buenos deseos. Se trata del cuarto hijo del intendente, que ya tiene a Catalina, Santino y Rocco. De esta manera. se agranda la familia Davico.