El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este sábado bajan las temperaturas mínimas en la provincia. En esa línea, se anuncia el ingreso de viento sur que provocará que las temperaturas oscilen entre los 4 y los 14 grados. Para el domingo Día del Padre, se pronostican 9 grados y cielo mayormente nublado.

Así estará el tiempo este sábado



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 15 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada algo nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados. Allí también se prevé un sábado parcialmente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 15 grados. En estas localidades se pronostica un día parcialmente nublado.