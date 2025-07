En medio de un panorama económico adverso, la temporada turística de invierno se presenta como una de las más flojas de los últimos años en Gualeguaychú. La caída del poder adquisitivo, la reducción del turismo interno y la ausencia del flujo de visitantes uruguayos —que en temporadas anteriores ayudaban a sostener la actividad— han golpeado con fuerza al sector. Hoteleros, gastronómicos, prestadores de servicio, artesanos y referentes del sector coinciden en que la situación actual no tiene precedentes recientes y que el nivel de reservas, consumo y movimiento es marcadamente inferior al de años anteriores.

La ciudad, tradicionalmente dependiente del verano y del Carnaval como motor económico, enfrenta el desafío de sostenerse en un contexto invernal de bajo consumo y sin fechas que atraigan turismo masivo. A pesar de promociones, rebajas y esfuerzos para visibilizar la oferta local, las expectativas se mantienen bajas. En este escenario de incertidumbre, prestadores y autoridades coinciden en la necesidad de repensar estrategias, adaptarse a nuevas formas de consumo y generar una identidad turística sostenida durante todo el año.

Alberto Caballero es empresario gastronómico desde hace cinco años. En diálogo con Ahora ElDía, contó: “Hemos tenido buenas y malas temporadas, pero lo que estamos viviendo es muy complicado. A los turistas uruguayos ya no les conviene venir por el cambio, al contrario que les pasa a los argentinos que buscan otros destinos fuera del país porque les sale más barato. Y si se le suma que los locales no tienen dinero para gastar en una comida afuera de casa porque ya lo consideran un lujo, el panorama es complicado. El desafío que enfrentamos es pasar la temporada lo mejor posible y con la esperanza que repunte la situación en estas próximas dos semanas que son vacaciones de invierno en Buenos Aires y ver qué pasa para después ya pensar en el verano”.

Puede interesarte

Por su parte, la empresaria hotelera Marisa Yabrán mostró su desazón con la situación ya que, hasta ahora, sus expectativas no se han cubierto: “Venimos golpeados de un verano malísimo y un fin de semana largo y una Semana Santa que fueron peores. Las vacaciones de invierno de Uruguay pasaron sin pena ni gloria. En años anteriores, hemos tenido momentos muy malos, pero fueron cortos. Hace mucho tiempo que no pasábamos una situación como la que estamos viviendo. Hoy estamos haciendo promociones e intentando visibilizar nuestros servicios. Seguimos siendo ‘carnaval dependientes’ y, aunque tenemos una ciudad hermosa con muchos atractivos y actividades que se pueden realizar, los turistas no nos tienen como una referencia más allá del verano”. Asimismo, destacó que, en los últimos tiempos, tuvo que achicar su plantel de trabajo: de 20 personas a 15: “Eso habla de que tuvimos que resignar servicios. Cuando abrimos, éramos el único lugar cuyo bar estaba abierto las 24 horas, mientras que hoy sólo funciona para los que están alojados de las 7 a las 2.30 horas. Lo mismo que nuestro restaurante que hoy está cerrado”.

Leandro Windholz, representante de los artesanos de la feria de Plaza Italia, también aportó su mirada: “La temporada es malísima. No hay turismo, lo poco que vendemos es a vecinos y vecinas de la ciudad. Muy esporádicamente, los fines de semana, hay alguna afluencia de público. Desde que se cortó la llegada de los uruguayos, hace ya un tiempo, los que visitan la ciudad cada vez son menos. Ahora tenemos mucha expectativa con las vacaciones de invierno de Buenos Aires, pero tampoco creo que sea masiva”.

En cuanto a la mirada oficial, Fernando Zubillaga, titular de la Subsecretaría de Turismo, dijo: “El 2025 ha sido un año complicado para la mayoría de los destinos del país. Nuestra ciudad no fue la excepción. A diferencia de 2022 y 2023, que nos vimos favorecidos por la llegada de uruguayos (en forma constante cruzaron de compras y sostuvieron el hospedaje, el comercio y la gastronomía, mientras al resto del país lo atravesaba una profunda crisis inflacionaria), este año presenta precios controlados, pero con las complicaciones generadas por la baja del consumo, la caída del salario y la salida de argentinos hacia países limítrofes por la fuerte conveniencia del peso/dólar”.

En cuanto a los prestadores, el funcionario advirtió sobre los desafíos actuales: “Es necesario ajustar la oferta al nuevo perfil de turista y sus comportamientos de consumo, donde la mayoría utiliza plataformas digitales de búsqueda como Google, Google Maps, Airbnb, Booking y las propias redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, para definir la elección, comparando precios y servicios. Por ello, es muy importante tener un rol activo y presencia en redes, inmediatez en la respuesta, un buen posicionamiento con Meta Ads y Google Ads, y sobre todo incorporar inteligencia artificial para generar embudos de venta y recolectar datos, que no sólo permitirán transformar seguidores y likes en huéspedes/clientes, sino fidelizarlos y dirigir acciones puntuales hacia cada tipo de público”.

Zubillaga tildó de fundamentales a las alianzas entre prestadores para integrar paquetes turísticos que contemplen opciones con estadías, recorridos y comidas. Además, indicó: “Para los próximos meses, desde la Subsecretaría, se ha previsto un calendario de eventos movilizadores de visitantes hacia la ciudad como el Torneo Argentino de Pelota Paleta, el evento deportivo de adultos mayores (recibirá en septiembre a más de 1.000 participantes), la Expo Ganadera Rural, el Ironman 5150 y el Pre Cosquín, entre otros”.

Con vistas al futuro, Zubillaga concluyó que “el acompañamiento institucional de la Comisión del Carnaval, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, de los prestadores y de todos los actores que integran el ecosistema turístico será clave a la hora de alinear e integrar acciones de posicionamiento, venta, promoción y publicidad de la ciudad”.

Puede interesarte





Gualeguaychú, una muestra de la situación nacional

Las estadísticas de Turismo Internacional del Indec estimaron que en mayo de 2025 ingresaron a la Argentina unos 315.400 turistas no residentes por todas las vías de acceso, 10,1% menos que en el mismo mes del año pasado. Por otro lado, 752.800 turistas residentes en la Argentina salieron del país por todas las vías de acceso en mayo de 2025, un 48,9% más que en el mismo mes del año pasado. Tomando este mes en particular, el pasado mayo fue el mes con mayor turismo emisivo desde 2018.

Al calcular la diferencia entre el turismo receptivo y el emisivo, en mayo se registró un saldo negativo de 437.400 turistas. Aunque las cifras sorprenden, quedan lejanas a las de enero, en la que la balanza fue completamente desfavorable para el turismo nacional: 672.432 personas ingresaron, mientras que 1.927.260 salieron del país. El saldo total resultaría de 1.254828 personas, alrededor de 460% más que en enero de 2024.

La situación nacional explica en parte lo que pasa en nuestra región. Entre la incertidumbre y la expectativa, el desafío será pensar una ciudad turística que no dependa de una sola estación, sino que se sostenga con identidad, planificación y presencia todo el año.