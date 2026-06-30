El invierno no da tregua en su primera semana y el frío se hace sentir en esta región del país. Entre Ríos atraviesa temperaturas que oscilan entre los 4 y los 16 grados, pero se anticipa un escenario de mucho frio para el resto de la semana.

Para Gualeguaychú se espera un día con un cielo algo nublado, con una mínima de 4 grados por la mañana y una máxima de 15 durante la tarde, pero lo que se pronostica para los próximos días hace temblar a más de uno.

Ya para mañana la mínima será de 2 grados y la sensación térmica se espera que llegue a los 0 grados, y esto se mantendrá durante toda la semana porque se esperan mañanas con mínimas que oscilarán entre los 1 grados y los 5 grados para el fin de semana. Lo mismo ocurre con las máximas, que treparán hasta los 13 grados y alcanzarán los 16 el sábado, y siempre con el cielo nublado.