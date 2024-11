Ante las manifestaciones de afiliados a quienes se les pretende cobrar un denominado “arancel compensatorio” por parte de algunos médicos nucleados en la Federación Médica e Entre Ríos (Femer), el Directorio del Obrero del Iosper advirtió que adoptará medidas en función de la graduación del incumplimiento de los prestadores y recomendó a los afiliados a concurrir a los médicos que respetan los acuerdos alcanzados.

Desde la obra social se señaló que el reclamo que realizó la Femer mediante nota es infundado, “ya que en lo que va de 2024 la inflación fue del 101,60 %, mientras que los aranceles en el mismo período se incrementaron un 108,18 % y en cambio los ingresos de la obra social solo se incrementaron en el mismo período en un 63,90 %”.

Ese solo dato, que es el resultado en el contexto socio económico que atraviesa el país y la provincia, “anula el argumento, pero si aún queremos comparar cuentos valores y llevarlos a dólares, en octubre del 2023 el valor de la consulta estaba abonándose en U$S 5,76 y en noviembre de 2024 el valor equivale a U$S 10,20; es decir, que en dólares tuvieron un incremento de casi 79 por ciento”, precisaron desde el Iosper.

Además, señalaron que “muchos médicos prestan servicios en el Estado provincial y saben los incrementos que se les otorgó, incluyendo las sumas no remunerativas: el último aumento se dispuso para noviembre en un 10%”.

En ese marco, instaron a concurrir a profesionales “que acepten esta realidad y entiendan que los aumentos otorgados -inclusive por encima de la inflación -fueron un esfuerzo muy grande”.

Y finalmente dirigieron un mensaje a quienes cobran plus: “Los profesionales que no desean aceptar esos aranceles, renuncien a trabajar con la obra social. En esta crisis económica, todos los sectores renuncian a sus pretensiones en pos de salir adelante en conjunto. Pretender ahora cobrarle a los afiliados un 40 por ciento más, no puede ser una postura acorde a las circunstancias que vivimos”. (APFDigital)