UN FLAGELO SOCIAL
El jefe de Policía se reunió con la responsable del Área de Género para abordar la violencia hacia las mujeres
En la tarde de ayer, el jefe de Policía Departamental de Gualeguaychú Ramiro Urroz Denaday, junto con el Subjefe de Policía Mauricio Asler, el Jefe de la División Operaciones y Seguridad y distintos jefes de Comisarías, recibieron en la jefatura a la responsable del Área de Género y directora de la Casa de la Mujer Claudia Fiorotto y a la Coordinadora de la Casa de la Mujer María Sol Nievas.
El objeto de la reunión fue aunar criterios de coordinación y cooperación para víctimas de violencia de género en situación de máxima vulnerabilidad, para garantizar la seguridad de aquellas personas que se encuentran expuestas y solas ante esta situación.
“Fue una reunión muy productiva intercambiando criterios de acción y protección para dar respuesta a un tema que no solo preocupa sino que también ocupa a las autoridades”, manifestaron desde la Jefatura.