En la tarde de ayer, el jefe de Policía Departamental de Gualeguaychú Ramiro Urroz Denaday, junto con el Subjefe de Policía Mauricio Asler, el Jefe de la División Operaciones y Seguridad y distintos jefes de Comisarías, recibieron en la jefatura a la responsable del Área de Género y directora de la Casa de la Mujer Claudia Fiorotto y a la Coordinadora de la Casa de la Mujer María Sol Nievas.

El objeto de la reunión fue aunar criterios de coordinación y cooperación para víctimas de violencia de género en situación de máxima vulnerabilidad, para garantizar la seguridad de aquellas personas que se encuentran expuestas y solas ante esta situación.

“Fue una reunión muy productiva intercambiando criterios de acción y protección para dar respuesta a un tema que no solo preocupa sino que también ocupa a las autoridades”, manifestaron desde la Jefatura.