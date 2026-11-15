“Están obsesionados con la eliminación de las PASO porque sienten que no ganan ningún balotaje. Quieren generar como sea una situación donde puedan ganar con 40 puntos y 10 de diferencia”, afirmó el legislador santafesino en diálogo con Romina Manguel en Radio Splendid.

Martínez defendió la vigencia de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias al considerar que fortalecen la participación ciudadana en la selección de postulantes. “Nosotros tuvimos y tenemos una postura muy clara: es un elemento que juega a favor de la vida democrática”, señaló. Sin embargo, advirtió que, si el oficialismo logra avanzar con la derogación en el Congreso, el peronismo igualmente ordenará su oferta electoral. “Le vamos a encontrar la vuelta para definir lo que haya que definir y lo vamos a hacer en conjunto”, subrayó.

En ese marco, el dirigente desestimó la estrategia de la Casa Rosada y lanzó un pronóstico desafiante de cara a los próximos comicios presidenciales: “Lo que no sabe el Gobierno es que nosotros siempre vamos a tener una propuesta articulada y unificada, y que vamos a ganar en primera vuelta. No vamos a tener cuatro años más de Milei”.

Respecto de la interna del justicialismo y la danza de nombres para 2027, Martínez pidió evitar ansiedades y priorizar el armado programático antes que las candidaturas individuales. “Guarda con esa idea de intentar encontrar ya el referente, que sería como el ansiolítico. La gran tarea del peronismo es la reconstrucción de la confianza: predicar, persuadir y construir una propuesta de gobierno con candidatos capaces de representarla”, concluyó.

Por último, el titular de la bancada opositora se refirió al impacto político y social de la reciente visita del papa León XIV al país, destacando la masiva movilización de fieles y la centralidad de su mensaje de inclusión en medio de la discusión legislativa por temas sensibles como discapacidad y ludopatía.