El jefe de Policía y 35 oficiales más se encuentran aislados

En este caso, el propio Jefe de la Policía del departamento se encuentra aislado por precaución en el Hotel Embajador, luego de que esta tarde le realizaran el hisopado en el Hospital Centenario.

"Me hicieron placas y están bien, no se observa nada, y me hisoparon y me hicieron un análisis de sangre", contó Cristian Hormachea a ElDía, quien de resultar positivo permanecerá en el Hotel, y si da negativo será dado de alta. "Creería que en 48 horas va a estar", dijo.

Hormachea.jpg

"Hasta ahora no he tenido ningún síntoma", informó el comisario, que se aisló preventivamente a raíz de que el chofer que lo acompañaba en los operativos "tiene síntomas de Covid, fiebre y pérdida de olfato". Este último se encuentra aislado en su domicilio, también a la espera del resultado del hisopado.

Por otra parte, el subjefe Yari Sosa confirmó a ElDía que ayer aislaron a siete oficiales de Urdinarrain, y que en total hay 35 policías aislados en el departamento, "con todo lo que significa llevar adelante los operativos en la calle, que es donde circula el virus", expresó

Además, Sosa planteó que "no solo tenemos la pandemia, sino que nuestra premisa en en contra del delito".

Por último, resaltó que "gracias a dios llevamos 7 días sin denuncias de delitos".