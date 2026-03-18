Este martes por la noche, el talento y folklore entrerriano estuvo representado en la televisión argentina de la mano de Ignacio Sartori, un cantante larroquense de 18 años, quien sorprendió al jurado del programa “Es mi sueño” (emitido por Canal 13) con su interpretación de “María va”, de Mercedes Sosa

En diálogo con Ahora ElDía, el joven músico de Larroque compartió su experiencia: “Lo que se vivió anoche, fue increíble, fue una noche de ensueño. La oportunidad de poder estar frente a ese jurado tan inmenso, tan grande. Poder compartir un poco de la música del litoral, un poco de nuestros folclores, de nuestras raíces, es algo que siempre quise. Es algo que me emociona y algo por lo que con mis profes y mi equipo siempre estamos trabajando. Esto es algo que nos hace muy felices, es una vivencia hermosa, una alegría colectiva que abrazamos fuertemente en este momento”, manifestó.



Ignacio contó que, naturalmente, sintió “un poco de nervios” antes de pisar el escenario, pero que al salir a escena la experiencia fue completamente distinta: “Tuve una sensación de ‘tengo que dejarlo todo porque este es mi momento, es ahora y es mi sueño’”.







“Estaba al frente de estas personas que tanto admiro. Desde muy chiquito lo imitaba a Abel Pintos e iba a sus shows, y ahora poder tener una devolución tan valiosa -como lo fue- por parte de él para mí es increíble; igual que con la de todos estos grandes artistas, como Joaquín Levinton, Jimena Barón y Carlos Baute. Fue algo que nunca me lo hubiera imaginado y ahora que pasó creo que voy a tardar mucho tiempo en caer que así fue. Es algo increíble que voy a guardar en mi corazón y mi recuerdo para toda la vida”, expresó.



Por último, agradecido con su familia y el entorno que lo ha acompañado, el joven cantante dijo que quiere tener presente en estos momentos “a mi pueblo, Larroque, y a Entre Ríos”, así como también “a mi nona y a Ricardo Elena (músico larroquense), que fueron dos personas muy importantes en mi vida y que hoy nos acompañan desde otro plano”.