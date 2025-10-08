La madre de la adolescente denunció que al volver a su casa se encontró con su pareja (un policía de nuestra ciudad) abusando sexualmente de su hija, por lo que ayer el hombre fue detenido.

Según denunció la madre de la víctima, la adolescente se encontraba bajo el cuidado de su pareja, y cuando llegó a su casa se encontró con él abusando sexualmente a su hija.

La mujer radicó la denuncia el domingo en una dependencia policial. Este martes, la fiscalía a cargo de Jorge Gutiérrez citó a declaración indagatoria al policía de 33 años, quien se negó a brindar testimonio.

Sobre las últimas novedades del caso, Gutiérrez contó a AhoraElDía que “el juez autorizó la la experticia de Gesell, testimonio videograbado de la chica. También, que hoy temprano dispuso la prisión preventiva por treinta días, en un calabozo de una dependencia de la Jefatura. A las 11.15 horas, tomé una entrevista a un a una chica que la conoce desde los seis años, a la mamá de la nena, que nos contó algunos algunas cosas que son interesantes para la causa. Ayer le tomé la declaración de imputada a él, que se abstuvo de declarar, y ahora lo que queda es seguir avanzando con el tema”.

En este sentido, Gutiérrez señaló que los pasos a seguir son “pedir la fecha, que hagan el dictamen, a ver si la puede hacer la nena o no. Mientras tanto, se irá viendo qué otras personas son allegadas a la familia que nos pueden ilustrar un poco cómo era la relación de la adolescente con con este señor”.