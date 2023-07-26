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El juez de Gualeguaychú Carlos Rossi se vio envuelto en un violento altercado con un grupo de menores
El hecho ocurrió en la noche del lunes en cercanías del domicilio del Juez Carlos Rossi, quien habría increpado de forma violenta a un grupo de menores por un supuesto daño a su vehículo.
El Juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi, se vio envuelto en un incidente con un grupo de menores que celebraban los 15 años de una amiga en una vivienda cercana a la del magistrado.
Según se observa en el video al que accedió Ahora ElDia, Rossi habría increpado a un joven por un supuesto daño a su vehículo, generándose un altercado con los otros menores que estaban en el lugar, que protestaron por la actitud que tuvo el juez.
Finalmente todo se calmó y Rossi volvió a su domicilio visiblemente ofuscado, luego de que una de sus hijas y los vecinos del lugar intervinieran para evitar que el hecho pase a mayores.
Recordemos que el Juez Carlos Rossi cobró notoriedad pública por haber sido quien otorgó la libertad a Sebastián Wagner, autor del femicidio de Micaela García, hecho ocurrido en Gualeguay en 2017.