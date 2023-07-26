El Juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi, se vio envuelto en un incidente con un grupo de menores que celebraban los 15 años de una amiga en una vivienda cercana a la del magistrado.

Según se observa en el video al que accedió Ahora ElDia, Rossi habría increpado a un joven por un supuesto daño a su vehículo, generándose un altercado con los otros menores que estaban en el lugar, que protestaron por la actitud que tuvo el juez.

Finalmente todo se calmó y Rossi volvió a su domicilio visiblemente ofuscado, luego de que una de sus hijas y los vecinos del lugar intervinieran para evitar que el hecho pase a mayores.

Recordemos que el Juez Carlos Rossi cobró notoriedad pública por haber sido quien otorgó la libertad a Sebastián Wagner, autor del femicidio de Micaela García, hecho ocurrido en Gualeguay en 2017.