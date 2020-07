El Juez Federal Hernán Viri solicitó la instalación de la PFA en Gualeguaychú

Al pedido de Viri se sumó el intendente Martin Piaggio y la Ministra de Gobierno, Rosario Romero, para darle un respaldo ejecutivo a la solicitud.

“Es algo que va a redundar en todos los que habitamos esta ciudad y estoy seguro que más temprano que tarde vamos a lograr que se instale la PFA en Gualeguaychú”.

Respecto a las funciones que cumplirá la fuerza en territorio local, Viri explicó que las tareas que cumplen son las de auxiliar la Justicia Federal que investigan delitos de complejidad y sensibles como el narcotráfico el contrabando o la trata de personas. “Todos estos delitos necesitan de un accionar como el de la PFA. También previenen el delito trabajando junto a la policía de Entre Ríos y la Prefectura”.

“Toda la sociedad se encolumnó detrás de este pedido”, lanzó Viri y agregó: “quiero destacar el rol de la policía de Entre Ríos; tanto Hormachea como Sosa, todos tienen una actuación para destacar, pero la PFA tiene otras competencias que le son propias. Por ejemplo, nosotros tenemos un puente internacional donde pueden registrarse delitos de índole federal y por eso es necesario. En Gualeguaychú hay delitos que trascienden los límites”.

En cuanto a los delitos más relevantes que se investigan en la ciudad, destacó que son casos de narcotráfico, no de narcomenudeo. También delitos económicos y financieros que afectan a toda la sociedad: lavado de dinero, infracciones a la ley cambiaria, falsificación de documentos.

Otros temas

El Juez Viri también tomó intervención en temas de gran relevancia para Gualeguaychú como el del comerciante que contrajo Covid en las primeras semanas de la pandemia. Confirmó que el verdulero fue citado a prestar declaración indagatoria la semana próxima y aclaró que “las causas que van llegando, van teniendo acuerdos que prevén una reparación económica. La persona ofrece un dinero que luego es destinado, por ejemplo, al Hospital Centenario. Este acuerdo ya se vio en la ciudad y seguramente habrá otros en los próximos días”.

Por otra parte, se refirió a la causa de los múltiples allanamientos en las concesionarias de autos. Sostuvo que están siendo investigadas varias personas y que hay secreto de sumario.

En esta investigación se hicieron siete allanamientos donde se secuestró mucha documentación; fueron dos camionetas llenas de prefectura, por lo que se siguen analizando todos estos papeles.

En tanto, el dinero secuestrado se encuentra depositado en el Banco Nación.

Finalmente, hizo referencia a su vínculo con el Consejo de Seguridad y aseguró que “es muy bueno. No participo de las reuniones porque creo que hay que respetar las competencias de cada uno sin mezclar las facultades. Eso no quiere decir que no estemos en contacto, y en diálogo permanente, porque me reúno asiduamente con la Viceintendenta”, concluyó.