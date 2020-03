El Juez Federal insistió en que "violar la cuarentena es un delito"

El magistrado expresó que “dispusimos detenciones durante la noche y la madrugada. En este momento estoy en el Juzgado porque vamos a indagar a una persona que fue detenida y además quiso darse a la fuga, con lo cual agravó la situación por la cual estaba detenida. Desde la Justicia Federal de Gualeguaychú estamos a disposición y queremos estar a la altura de la gravedad de la situación, por eso le pedimos también a la gente que esté a la altura, que esté cumpliendo la cuarentena y denunciando a aquellas personas que no la cumplen. Todo lo que hagamos después, no servirá de nada. Es ahora el momento de hacer las cosas bien y estar a la altura de la gravedad de la situación”.

Asimismo, Viri sostuvo que “incumplir la cuarentena es un delito que está previsto en el Artículo 205 del Código Penal y en el Artículo 239. Además, esta persona que se quiso dar a la fuga cuando la Policía lo identificó, tiene un agravante. Queremos que quede claro que violar la cuarentena obligatoria es un delito y queremos que toda la gente entienda eso”.

Sobre el cierre de la frontera con Uruguay, Viri dijo que “hablé hace dos días con el Jefe de Aduana y le expresé mi preocupación por lo que representa la frontera en este tipo de pandemia. El Jefe de Aduana me expresó que la frontera está cerrada a excepción de los casos permitidos por el decreto presidencial. No podría aseverar que pase lo contrario. Es bueno recordar que cualquier ciudadano argentino puede ingresar sin problemas, no así ciudadanos extranjeros”.