El Juez Viri anticipó que "estamos investigando a varias personas en la causa"

Luego de los allanamientos realizados el martes en siete domicilios de la ciudad, relacionados con una causa de lavado de dinero y delitos de índole económico y financiero, el Jue Federal Hernán Viri brindó algunos detalles de la investigación que se lleva adelante.

“La causa está bajo secreto de sumario, por lo que un puedo ahondar en detalle. Es una causa no solamente por lavado de dinero, sino que contempla diversos delitos de índole económico y financiero. Luego de los allanamientos del martes, ordené a Prefectura que depositara en el Banco Nación todo el dinero incautado, que fue lo que se realizó este miércoles”, indicó Viri en dipalogo con Viene con Yapa (Radio Cero 104.1).

Asimismo, el magistrado indicó que “además del dinero, se secuestró mucha documentación, tanto en soporte papel como soporte digital, también se secuestraron celulares de diferentes personas y mucho material y documentación que está guardada en computadoras y pendrives, que serán motivo de análisis durante los próximos días para seguir avanzando sobre la investigación relacionada a la causa. Los allanamientos fueron consecuencia de una investigación que se está realizando desde hace mucho tiempo. Prefectura nos solicitó los allanamientos y consideramos que era el momento indicado para realizarlos”.

Sobre el tiempo que se lleva investigando y el inicio de la causa, Viri sostuvo que “la causa tuvo su inicio porque desde una Fiscalía de la Justicia local nos enviaron testimonios para investigar un posible lavado de dinero de algunas personas en la ciudad. Se comenzó con la investigación y las primeras conclusiones a las que arribamos es que habría algunas personas en la ciudad que estarían llevando adelante distintas conductas ilícitas que atentarían contra el orden económico y financiero. Estamos investigando a varias personas, los allanamientos del martes fueron el comienzo de otras medidas que seguramente se podrán llevar adelante a medida que se sigan sumando pruebas”.

Asimismo, sostuvo que “no hubo detenciones, entendemos que por el momento los imputados no representan un peligro para la investigación. Al no haber riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, no consideré que fuera necesario realizar detenciones, aunque la investigación sigue y posiblemente haya nuevas diligencias que se ordenen en un tiempo, siempre relacionadas a estas investigaciones. Los allanamientos fueron en la ciudad de Gualeguaychú y también en Pueblo Belgrano, fueron siete domicilios que se allanaron y ordené el registro de automóviles y una embarcación”.

También remarcó la importancia de contar con un Juzgado Federal en la ciudad, que permite tener mayor presencia sobre este tipo de delitos, a diferencia de lo que ocurría anteriormente. “La Justicia Federal investiga delitos que son propios a su jurisprudencia. Cuando se inauguró el Juzgado Federal en Gualeguaychú, anteriormente había un solo Juzgado y un solo juez que tenía a su cargo toda la investigación en media provincia, toda la costa del Río Uruguay. Este tipo de delitos son de una complejidad muy grande, conllevan una gran cantidad de material de investigación y con la presencia de un Juzgado Federal en la ciudad, permite que se pueda trabajar de otra forma. La gente no toma real dimensión de lo que afectan estas actividades ilícitas, que generan otras actividades que son igualmente graves, sino que además provocan un perjuicio muy importante sobre el estado y sobre particulares”, precisó.

Finalmente, Viri se mostró completamente a favor de la llegada de una delegación de la Policía Federal en la ciudad, indicando que “es importante que se establezca la Policía Federal en la ciudad por varios motivos: por un lado, como auxiliar de la Justicia Federal y también para colaborar fuertemente con la seguridad de Gualeguaychú. Desde que llegué a la ciudad tuve como premisa poder gestionar la llegada de la Policía Federal a la ciudad, hace una semana me pidió una reunión la viceintendenta y ayer pudimos tener una reunión en el Municipio con la presencia de algunos legisladores, el Jefe de Policía Departamental y otras personas, que consideramos la necesidad de plantear ante el Ministerio del Interior la posibilidad de contar con la Policía Federal en Gualeguaychú. Mi intención es que si no se puede instalar una Delegación durante este año, pueda hacerlo una división, que requiere menores requisitos técnicos, para luego conseguir el desembarco de una Delegación de la Policía Federal en la ciudad”, finalizó el magistrado.