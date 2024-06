Desde hace un par de años, las denuncias de abuso sexual en el predio del Regimiento destaparon varios asuntos turbios que se viven puertas adentro del Ejército. Además de los episodios de violencia hacia las mujeres, también se descubrió un entramado de encubrimiento que llegó a involucrar al ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 del Ejército Argentino “Coronel Dragones de Zelaya”, Juan Facundo Candiotti, quien esta semana volvió a recibir un nuevo procesamiento, esta vez por la tercera denuncia por abuso que sucedió en el lugar que debía comandar.

En este contexto, el juez federal Hernán Viri, el encargado de investigar las cuatro denuncias por abuso sexual ocurridas dentro del Regimiento, contó por primera vez que recibió intimidaciones y presiones con la intención de que no se termine sabiendo la verdad.

“Cuando yo dispuse el auto de procesamiento con prisión preventiva de Candiotti, que era el jefe del Ejército, tuve muchos contactos. En este momento, están tramitando en la Fiscalía dos denuncias derivadas de alguna presión que he sufrido y alguna amenaza con respecto a esta causa. Puntualmente, he recibido correos electrónicos, que ya están siendo tramitados y peritados en Fiscalía”, afirmó Viri antes de explicar por qué todo eso no lo amedrentó: “Mi compromiso con mi función y con la ciudad es muy fuerte, por eso pese a todo lo que pasó igual seguí adelante”.

Sin embargo, el Juez Federal de Gualeguaychú sostuvo también que hubo un cambio radical en el Ejército a partir del cambio de autoridades, y esta variación en las políticas internas en la fuerza de seguridad nacional se vio reflejada en el proceder de la cuarta y última denuncia que se realizó por abuso sexual en el Regimiento.

“He notado un cambio radical, un cambio manifiesto y beneficioso en el Ejército. Mientras en su momento se conoció que el exjefe del Regimiento, a quien yo, además del procesamiento, le he dictado la prisión preventiva por el entorpecimiento de la investigación, según lo que yo he acreditado produjo un falso testimonio, ocultó prueba, amenazó y amedrentó a testigos. Por el contrario el actual jefe, el teniente coronel Tomás de Vergara, mostró una predisposición absolutamente diferente a tal punto que contuvo a la víctima, la acompañó a hacer la denuncia y siempre estuvo a disposición”, amplió.

“Me voy a tomar una infidencia: una de las víctimas nos transmitió su tranquilidad y su alegría de encontrar por parte del Estado respuestas, sobre todo a partir de la primera o la segunda denuncia advertimos hechos similares, no con acceso carnal pero sí abusos. Estos se venían dando por lo menos desde 2016, pero nunca encontraron las víctimas respuestas por parte del Estado”, confesó Viri.

“A partir de esta última denuncia y de lo actuado tanto por parte del Juzgado Federal como de la Fiscalía, algo cambió. Quiero resaltar la tarea del Fiscal Federal Pedro Rebollo que investigó muy bien y que a partir de ahí es donde se produce la segunda, la tercera y la cuarta y última denuncia, que fue especialmente grave por los hechos que ya sabemos”, concluyó.

La última denuncia: la más grave

“Lamentablemente son varios expedientes que están tramitando en el Juzgado Federal por denuncias de abuso sexual. Este último es especialmente grave porque el abuso sexual fue con acceso carnal, en cambio las otras veces no. Especialmente lo estamos investigando. Este viernes firmé el auto de procesamiento con prisión preventiva del acusado de justamente este abuso sexual con acceso carnal. Ordené su detención al momento de cuando prestó declaración indagatoria hace unos días, y lo que hice es convertir esta detención en prisión preventiva”.

Este último escándalo tomó estado público a mediados de mayo, cuando una joven soldado de 23 años denunció haber sido atacada sexualmente por uno de sus compañeros, de 22 años, en las duchas del cuartel. A diferencia de los casos anteriores, la presunta víctima tuvo el respaldo del Jefe del Regimiento de Gualeguaychú Tomás De Vergara, quien acompañó a la joven a presentar su denuncia ante la Justicia Federal.

El presunto abusador fue citado a declarar por el Juez Federal Hernán Viri, pero se negó a brindar testimonio. Ahora, Viri dictó la prisión preventiva del denunciado, por lo que continuará detenido en la Unidad Penal Nº9.

¿Petri en Gualeguaychú en julio o agosto?

El juez federal Viri contó detalles sobre el encuentro que tuvo con el ministro de Defensa Luis Petri luego de que el titular de la cartera nacional quisiera interiorizarse sobre los casos de abuso sexual ocurridos dentro del Regimiento.

“La Jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa me llamó para interiorizarse y me transmitió que el ministro estaba preocupado por la situación y que quería reunirse conmigo porque tanto él como el Ministerio estaban enfocados en tratar de resolver esta cuestión y en tratar de modificar esta situación”, contó.

“Estuvimos más de una hora reunidos en un encuentro que fue muy ameno. Él estaba totalmente interiorizado de toda la situación”, amplió.

Finalmente, Viri habló sobre la posibilidad de que el ministro viaje a nuestra ciudad: “Quiere venir a Gualeguaychú, y eso se podría dar entre julio y agosto. Quiere venir a recorrer el escuadrón porque le llama la atención esto de las denuncias, que no creo que sea un hecho aislado, sino que desde el Estado se le da atención y visibilidad”.