Juan Luis, es un juvenil de 20 años que juega junto a su hermano mellizo Juan Fernando, en Juventud Unida, en el Torneo Federal A, y además de gambetear rivales su otro placer está relacionado al arte.

“Decidí regalarle este mural a Maradona porque cuando se suspendieron las competiciones, él salió a bancar a los jugadores argentinos y eso no tiene precio para nosotros”, señaló Juan Luis.

“Mi hermano y yo, somos solteros, no tenemos urgencias, pero muchos de nuestros compañeros del Ascenso no la están pasando bien, los que tienen hijos la tienen muy difícil. Recibir el apoyo del Diego fue hermoso, él no le debe nada a nadie y siempre salió a bancar a los jugadores, por eso lo queremos tanto”, indicó.

“Pensé en pintarlo pero se me iba a ir mucha plata en pintura, nosotros tenemos sueldos mínimos y no podemos permitirnos esos gastos, pero estoy contento porque se viralizó en las redes y tengo la esperanza de que le llegue a Diego, sería un sueño cumplido”, acotó el volante gualeguaychuense.

“Lo realicé en una pared vieja de casa, con un pedazo de ladrillo cerámico. Por las tardes combinaba entrenamiento con dibujo”, relató.

Alfaro