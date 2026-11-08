Es el segundo proceso al que es sometido Pavón por su participación en el crimen. En 2017 había sido condenado solo por encubrimiento. En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto esa sentencia porque consideró arbitraria la valoración de la prueba, y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Sebastián Wagner, autor material del femicidio, cumple una condena a prisión perpetua. Pavón, en cambio, todavía no fue juzgado como coautor del crimen.

El debate comenzó el 29 de octubre. Durante las audiencias de este segundo juicio declararon más de 30 testigos, entre ellos peritos, investigadores, vecinos y personas del entorno de los imputados. A partir de la prueba producida en el debate, la querella, que representa a la familia de Micaela, sostendrá en su alegato que Wagner no actuó solo y que Pavón debe responder penalmente como coautor del femicidio.

“La familia de Micaela nunca pidió venganza. Pidió la verdad, y esperó nueve años para que se juzgue a todos los responsables de su femicidio. Confiamos en que el tribunal va a valorar toda la prueba con la perspectiva de género que exige la ley”, señalaron los abogados de la querella.

Micaela tenía 21 años, estudiaba para ser profesora de Educación Física y militaba activamente en el movimiento Ni Una Menos. Su femicidio dio origen a la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos la Convención de Belém do Pará.

Convocatoria

La familia de Micaela y las organizaciones que acompañan su pedido de justicia convocan a la comunidad y a los medios de comunicación a acompañar las jornadas finales del juicio, los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, a partir de las 9 hs, en las puertas de los Tribunales de Gualeguay, ubicados en Monte Caseros 239.