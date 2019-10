El juicio por la obra pública contra Cristina se postergó hasta después de las elecciones

El juicio oral a la ex presidente Cristina Kirchner por las presuntas irregularidades en la obra pública no tendrá audiencias hasta después de las elecciones del 27 de octubre en las que la ex mandataria es candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos. Y cuando se reanude será con la indagatoria del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.