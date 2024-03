El objetivo es, por un lado, “morigerar el impacto del aumento de los tributos que propone el oficialismo para hacer frente a la caída de recursos a la que es sometida la provincia en un contexto de agudizamiento de la caída del poder de compra de los argentinos y entrerrianos, destacando que la decisión de incrementar los impuestos es una responsabilidad que compete única y exclusivamente al Poder Ejecutivo provincial”, expresó el bloque a través de un comunicado.



Luego, los senadores opositores destacaron que la Cámara de Senadores no fuera convocada para discutir la magnitud del aumento, sino solo para debatir acerca del modo de pago y la autorización de recargos a los contribuyentes que eligen hacerlo efectivo en cuotas en vez de mediante un único pago.



Por el otro, las modificaciones propuestas buscan “simplificar la política tributaria, evitando una mayor burocracia. La idea es agilizar los procedimientos para no perjudicar a las Pymes, que hoy están más preocupadas por el pago de sueldos y sostener el movimiento económico, que por buscar alternativas para afrontar nuevos impuestos”, continúa el escrito dado a conocer este lunes.



“Actualmente ya hay formas de ejercer control para combatir la evasión, sin necesidad que generar más burocracia”, añade. La iniciativa de los Senadores de Más Para Entre Ríos propone suprimir el Código de Operación de Transporte (COT). “No podemos soslayar que pese a que durante la campaña electoral el gobernador, Rogelio Frigerio había prometido no aumentar impuestos, la primera iniciativa legislativa vinculada a la política impositiva apunta a todo lo contrario: incrementarlos”, destacaron.



El bloque de senadores reconoció que mejorar la recaudación es “imprescindible para la provincia y sobre todo para los municipios, acuciados por la política de ajuste del gobierno nacional”.



Pero no avalará el proyecto tal como fue presentado “tanto por lo gravoso para el contribuyente como por la generación innecesaria de burocracia para las Pymes. En ese sentido, sostienen que se debe tender a una automatización en el cruce de datos y aprovechar la fluida relación que existe entre AFIP y la ATER”, remarca el comunicado.



Otro punto que genera preocupación del bloque, es el relacionado a los ajustes por inflación que se podrán realizar a aquellos contribuyentes que no puedan hacer frente al pago anual de los impuestos, castigando a los que más dificultades tienen.



Para ello advierten la necesidad de contar con otro criterio de actualización “que será propuesto en las reuniones de comisión para lograr el consenso que requiere una iniciativa de estas características”, adelantaron.



La modificaciones propuestas por los Senadores de Más Para Entre Ríos pretenden darle “mayor equidad a la forma de ingreso del impuesto y que todo el peso de la inflación no sea transferido sobre los contribuyentes que por diversas razones no pueden afrontar el pago en una única cuota”, concluyó el comunicado.



(Fuente: APFDigital)