El kirchnerismo local pide una autocrítica que no practica

Ahora bien -ustedes están leyendo bien- el reclamo de hacerse cargo vino desde el oficialismo que hasta ahora no ha hecho un solo mea culpa por 12 años de corrupción; por funcionarios y hasta su vicepresidente condenados por robarle a los argentinos (Boudou – Causa Ciccone); por la complicidad con el atentado de la AMIA; el magnicidio de Nisman; los 51 muertos de Once; la “fuga” diplomática de su gobernador Urribarri para evadir la justicia (debe enfrentar 8 causas por corrupción); los más de 2 mil millones de pesos que le despojaron a los entrerrianos con los contratos truchos; entre miles de casos más que llenaría varios tomos.

Yendo a lo estrictamente local y a un tema que es de extrema importancia en este momento crucial en la salud de los vecinos, sería bueno que los "campeones de las ampliaciones de derechos" se hagan cargo de porqué el Hospital Bicentenario no se ha terminado. Es más, faltan años para que ello ocurra, si es que sucede algún día porque ya vamos para el Guinness por el tiempo de obra. Y si bien esta demora eterna es una mala noticia para los vecinos es “muy buena” para las campañas electorales ya que el Hospital va a ser usada por octava vez como promesa. Increíble.

juan ignacio olano (4).JPG Juan Ignacio Olano, concejal de Juntos por el Cambio

Por si están de memoria frágil les recordamos que ha pasado más de una década desde el inicio de las obras y supuestamente debería estar en pleno funcionamiento. ¿Qué habrá pasado con los fondos destinados? ¿Hacia dónde se habrán esfumado? ¿Qué pasó con la obra tantas veces prometida por Cristina, Urribarri y todo el kirchnerismo local?

Para colmo de ese descarado uso político, la entonces presidenta de la Nación, “inauguró” en un par de oportunidades el Hospital Bicentenario. Igualmente, no nos creamos los “elegidos”. Nuestro nosocomio no fue el único que corrió con la misma suerte. El 7 de octubre de 2015 en cadena nacional, Cristina Fernández, hizo la presentación oficial del Hospital René Favaloro en La Matanza. Dijo en esa oportunidad "(...) Esto que tenemos aquí no es un decorado de un set de televisión”. Aún hoy dicho Hospital no ha podido utilizarse.

Ya ha quedado más que claro que la salud no es prioridad para el kirchnerismo vernáculo

Pensemos que importante sería que el Hospital Bicentenario estuviera terminado y funcionando en esta coyuntura sanitaria producto del coronavirus. Ya ha quedado más que claro que la salud no es prioridad para el kirchnerismo vernáculo. Sólo repite clichés de un relato vacío e hipócrita mientras sigue erogando cientos de millones de pesos mensuales en sueldos de una planta política provincial gigantesca.

Como si hiciera falta agregar más elementos que ilustren el desprecio por la salud pública, recordemos que el Dr. Martín Roberto Piaggio se encuentra al frente del Hospital de manera “irregular” ya que le falta la autorización expresa del Concejo Deliberante, de acuerdo al Art. 72º Bis de la Ley N° 10.082.

Por todos los motivos expuestos, sería bueno que antes de buscar la paja en el ojo ajeno, el kirchnerismo local mire el “poste” que tiene en el propio. Un poquito de autocrítica nunca viene mal y sería un gesto hacia la comunidad que tanto espera señales de dignidad de la clase política.

(*) Concejal de Juntos por el Cambio de la ciudad de Gualeguaychú.