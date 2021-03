Tal como se presumía, Sergio Agüero no continuará en el Manchester City. El delantero argentino se despidió del elenco ciudadano a través de una carta que publicó en las redes sociales. “Cuando se cierra un ciclo se tienen muchas sensaciones. Me quedo con la enorme satisfacción y orgullo de haber estado diez temporadas en el Manchester City, algo inusual en estas épocas para un jugador profesional”, escribió el Kun, quien no renovará su vínculo que se vence a mitad de año.