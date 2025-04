Desde el potrero de Flores hasta la Santa Sede, la vida del Papa Francisco estuvo marcada por la pelota. “Siempre me gustó jugar al fútbol, daba igual que no fuera muy bueno. En Buenos Aires, a los que eran como yo los llamaban 'pata dura'”, confesó en su autobiografía Esperanza (2025). Aunque no destacaba como jugador, solía ocupar el arco y disfrutaba cada partido.

Su fanatismo por San Lorenzo nació en su infancia, cuando su padre lo llevaba al Viejo Gasómetro. Allí, quedó fascinado con el equipo campeón de 1946, recordando nombres como Blazina, Vanzini, Basso, Zubieta, Greco, Colombo, Imbelloni, Farro, Martino, Silva y, especialmente, Pontoni. “Vi casi todos los partidos en casa del campeonato de 1946... Más de 70 años después, tengo presente a aquel equipo como si fuera ayer”, rememoró.

Su amor por el fútbol

Desde su elección en 2013, Francisco rompió moldes al mostrar abiertamente su pasión futbolera. Recibió delegaciones de equipos en el Vaticano y saludó con entusiasmo a quienes portaban camisetas de Argentina o de San Lorenzo. Incluso, en 2013, fue fotografiado con la camiseta del Ciclón, imagen que la FIFA incluyó en su museo en Zúrich.

En 2014, celebró la conquista de la Copa Libertadores por parte de San Lorenzo. Además, en 2016, organizó un partido benéfico entre San Lorenzo y la Roma para ayudar a las víctimas del terremoto de Amatrice. El club lo nombró socio honorario, y él utilizó su posición para visibilizar a San Lorenzo en el mundo.

Su vínculo con el fútbol trascendió lo personal. Utilizaba metáforas deportivas en sus mensajes, comparando la vida cristiana con un juego en equipo y su rol como Papa con un “partido honrado y valiente”. “Los discípulos del Señor” eran, para él, “jugadores” que debían trabajar juntos por el bien común.

Un legado que trasciende el Vaticano

Francisco falleció este lunes en la Casa Santa Marta, según informó el cardenal Kevin Joseph Farrell. Durante su pontificado de casi 12 años, se distinguió por su cercanía y sensibilidad hacia los más pobres y marginados, dejando un legado de amor universal y fidelidad al Evangelio. En homenaje, San Lorenzo planea que su nueva cancha, en los terrenos del Viejo Gasómetro, lleve su nombre. Aunque él no estaba entusiasmado con esa idea, su legado como hincha y líder espiritual quedará inmortalizado en el corazón de los cuervos y del mundo entero.