El larroquense Brian Bustos tuvo un destacado 2025 con Deportivo Cuenca en el fútbol de Ecuador y logró un impactante registro: fue el arquero que más vallas invictas (arco en cero) tuvo en la temporada de la Liga Ecuabet: 16 en 40 partidos disputados.

Además, Bustos fue pieza clave para la clasificación de su equipo a la Copa Sudamericana 2026, en lo que fue la sexta clasificación a un torneo internacional del Expreso Austral.

“Mi año fue muy positivo porque logré jugar todos los partidos. Aunque también fue ya en el medio hubo algunas lesiones y tuve que regular en algunos entrenamientos para poder estar, pero terminamos de la mejor manera logrando el objetivo que nos habíamos puesto”, expresó en declaraciones al sitio web Acción Larroque.

El arquero de 29 años finalizó su vínculo con Deportivo Cuenta y, mientras descansa unos días en Larroque, empieza a analizar ofertas para su futuro. “Con respecto al 2026, todavía no tengo nada definido. Mi contrato se acabó y hay que negociar; seguramente durante la próxima semana se decidirá mi destino, si vuelvo ahí o voy a otro equipo. Estoy descansando y dejando todo en manos de mis representantes”, agregó.

Brian Bustos hizo inferiores en Newell’s Old Boys y su debut profesional fue en Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en el Federal A. Luego dio el salto a la Primera Nacional, donde jugó en Mitre de Santiago del Estero y luego en San Telmo.

En el conjunto de la Isla Maciel alcanzó la segunda máxima racha sin recibir en la historia del club (712) y sus destacadas actuaciones le validaron la transferencia al fútbol del extranjero.