Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se jugará hoy una nueva edición del clásico del departamento.

Deportivo Urdinarrain, que entre 2019 y 2022 perdió cuatro finales seguidas con Central Larroque, llega al encuentro frente a su viejo verdugo con números implacables.

El Azul marcha puntero del torneo con 34 puntos (sobre 36 posibles), producto 11 triunfos y un empate en sus 12 presentaciones anteriores.

Esa terrible racha le permite tener once de ventaja sobre Juventud Unida, su inmediato perseguidor, y 13 sobre su rival de turno, Central Larroque, que también llega envalentonado al cotejo de esta tarde, con dos triunfos seguidos como visitante (0-3 vs Juvenil del Norte y 0-1 vs Pueblo Nuevo).

Además del choque entre los colosos del departamento, habrá otro adelanto en la ciudad. Será el que protagonicen (por ahora) en su estadio del predio de calle 10 de junio, Sarmiento frente a Independiente.

Los dos llegan al enfrentamiento de esta tarde con realidades diversas. La Tromba, que volverá a hacer de local en su cancha en un partido oficial después de cinco años, arrastra dos derrotas consecutivas, mientras que el Rojo es la contracara con dos triunfos en hilera.

Además, Independiente cuenta con el goleador del campeonato. La referencia para Pablo Angelini, surgido de Sarmiento y confeso hincha de esa institución, quien convirtió ocho goles en 12 fechas.

La fecha se completa mañana con los cuatros encuentros restantes, en los cuales: Juventud Urdinarrain, con la vuelta de Miguel Chareum a la conducción técnica, recibirá a Central Entrerriano; Juventud Unida visitará a Defensores del Oeste; en el Estadio Municipal, Juvenil del Norte será local de Pueblo Nuevo y, en su cancha, Sud América hará lo propio ante La Vencedora.

También, en la tarde de hoy, se pondrá en marcha la fecha 11 del Torneo Oficial de Primera B “Juan Carlos Aguilar”. En el estadio La Ciudadela del club Pueblo Nuevo, Camioneros hará las veces de anfitrión frente a Sportivo Larroque.

El Dato

Con tres partidos, comenzará hoy con tres partidos decimotercera fecha del Torneo Oficial de fútbol femenino “Ariel ‘Chucha’ Paredes”. A las 10.30, Sarmiento recibirá a Pueblo Nuevo y, en cancha de este último, Camioneros será local de Sud América. Por su parte, a las 18, Central Larroque y Deportivo Urdinarrain se enfrentarán después del encuentro de la Primera División masculina.

-Programación-

Primera A

Sábado 20

15.15hs. Sarmiento – Independiente (Primera División).

13hs. Sarmiento – Independiente (Sub 23).

15.15hs. Central Larroque – Deportivo Urdinarrain (Primera División).

13hs. Central Larroque – Deportivo Urdinarrain (Sub 23).

Primera B

Cancha de Pueblo Nuevo

15.15hs. Camioneros – Sportivo Larroque (Primera División).

13hs. Camioneros – Sportivo Larroque (Sub 23).