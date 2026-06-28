Juventud Unida no pudo en su visita al estadio Eduardo Barbosa del barrio 338 e igualó sin tantos ante el Tractor. celeste De esa manera, el equipo dirigido por Daniel Waldner resignó sus primeras unidades en el certamen, aunque se sostiene como cómodo líder e invicto en el inicio de la segunda vuelta. Por su parte, el conjunto local —de floja primera rueda— sumó un punto valioso en su lucha por la permanencia, aunque se mantiene en zona de descenso directo junto a Camioneros.

Con este empate, el Albiceleste no pudo igualar la marca de Pueblo Nuevo vigente desde 1954 de 12 triunfos consecutivos desde el arranque de un torneo, según los registros aportados por el periodista e historiador Roberto Morales.

En los otros partidos que se jugaron este domingo, Central Larroque agudizó el mal momento de Central Entrerriano y lo venció como visitante por 2 a 1; Sarmiento volvió a la victoria con un gran triunfo a domicilio sobre Pueblo Nuevo por 2-0 y, en el Estadio Municipal, Independiente y Deportivo Urdinarrain terminaron 0-0.

La fecha había comenzado el sábado con el triunfo —en cancha de Sporting— de Unión del Suburbio sobre Camioneros 1-0 y la victoria como local de Juventud Urdinarrain sobre La Vencedora por 2-0.

Torneo Apertura – Primera A

Resultados - Fecha 12

Sábado

Cancha Sporting

Camioneros 0

Unión del Suburbio 1 (Lucas Crisnejo)

Juventud Urdinarrain 2 (Rodrigo Báez x2)

La Vencedora 0

Domingo

Defensores del Oeste 0

Juventud Unida 0

Estadio Municipal

Independiente 0

Deportivo Urdinarrain 0

Central Entrerriano 1 (Aryan Benítez)

Central Larroque 2 (Gerónimo Escalante y Claudio Escalante -p-)

Pueblo Nuevo 0

Sarmiento 2 (Emanuel Suárez y Juan Imas)

Próxima fecha

Juventud Unida – Camioneros

Unión del Suburbio – Juventud Urdinarrain

Deportivo Urdinarrain – La Vencedora

Central Larroque – Defensores del Oeste

Independiente – Pueblo Nuevo

Sarmiento – Central Entrerriano