El supuesto enojo de Camila Homs con Rodrigo de Paul por no ir a ver a sus hijos el primer día que llegó a la Argentina y optar ir a ver de sorpresa a Tini Stoessel a un ensayo en el Hipódromo sacó a la luz el llamado que habría recibido la modelo del futbolista, antes de la final en el Mundial Qatar 2022, que la llenó de bronca.

"A mí lo que me contaron es que hubo un llamado de Rodrigo, 5 días antes de la final del Mundial, y le dijo a Camila 'mandámelos con la niñera'. Toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar, no podían venir a llevarlos, y no había intención de que viaje Camila", contó Maite Peñoñori en Intrusos.

Acto seguido Flor de la Ve reparó en la edad del hijo más pequeño de De Paul: "Tiene un bebé de un año". Y la panelista le respondió: "El rapero de Camila también fue que la niñera tiene 22 años. Pero Rodrigo quería que los chicos viajaran a la final".

"HUBO UN LLAMADO DE RODRIGO, 5 DÍAS ANTES DE LA FINAL DEL MUNDIAL, Y LE DIJO A CAMILA 'MANDÁMELOS CON LA NIÑERA'... NO HABÍA INTENCIÓN DE QUE VIAJE CAMILA".

Finalmente, los menores se quedaron en la Argentina con Camila Homs y vieron a Rodrigo de Paul coronarse campeón del Mundo en Qatar por la televisión. Y este martes, el futbolista se reencontró con sus hijos.

CAMILA HOMS LANZÓ UN PICANTÍSIMO MENSAJE TRAS EL REGRESO DE RODRIGO DE PAUL AL PAÍS

Ni bien Rodrigo de Paul aterrizó en Argentina, celebró con una multitud la Copa obtenida en el Mundial Qatar 2022 y se reencontró con Tini Stoessel. Acto seguido, Camila Homs reaccionó súper picante.

La modelo y madre de los dos hijos del futbolista sorprendió con las fuertes stories que subió Instagram, sin destinatario directo, pero en un contexto que puso en escena a su ex.

"Nada para decir, ¿ustedes bien?", expresó Cami junto a una selfie, con gesto de hartazgo. Luego compartió un picante video haciéndole "fuck you" a la cámara y tirando un irónico besito, ¿dedicado a De Paul?