El llanto de Cinthia Fernández: perdió su billetera con sus ahorros en dólares y ofrece recompensa

“Tenía mis ahorros porque iba a cambiar plata. Tenía dólares, que fueron denunciados y no lo van a poder usar”, indicó la panelista de Los ángeles de la mañana visiblemente angustiada. También sostuvo que ofrece recompensa a cambio de recuperar su billetera. “Necesito ese dinero porque eran los ahorros, que los tenía con mucho esfuerzo. ¡Solo devuélvanlo!”, rogó en el posteo que publicó en sus historias de Instagram, red social en la que tiene más de cuatro millones de seguidores.

“Está todo denunciado. No van a poder usar nada”, insistió buscando que quien haya encontrado sus objetos personales no utilice el dinero. Por su parte, dijo que en su interior también tenía sus documentos y los de sus tres hijas.

Luego pidió que en caso de no acercarse hasta el supermercado, lo hagan hasta la garita de seguridad del barrio privado en el que vive en la zona de Escobar.

Días atrás, Cinthia también se había mostrado angustiada pero por un motivo personal, al ver a su ex Martín Baclini con otra mujer en Punta del Este. “Yo me vi con Martín antes de que se vaya (a Uruguay) y pasó todo. Yo pensaba que íbamos a volver porque pasaron cosas. Hasta ahí voy a contar”, había explicado quien dijo que si bien no había habido ninguna declaración romántica o un “te amo”, ella se ilusionó tras dicho encuentro. “No sé qué pasó después de estar juntos hasta ahora, por eso digo que hay cosas que me desconciertan. Después veo otra realidad y que es obvio que me hacen llorar así. ¿Cómo le explico todo esto a la gente? No tengo ganas de explicar, y si tengo ganas de llorar, voy a llorar”.