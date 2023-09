Conmoción, dolor, angustia y enojo son las palabras que definen al mundo del espectáculo porque este miércoles sus familiares, amigos y seres queridos despidieron los restos de Silvina Luna. Primero, durante la mañana su círculo más íntimo se acercó a la casa velatoria Casa O’Higgins y luego a las doce del mediodía partieron rumbo al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita para darle el último adiós a la actriz.

En medio de la conmoción, los medios realizaron la cobertura correspondiente. En Intrusos, una vez que terminaron de ver las imágenes, Florencia de la V, que es conductora del ciclo, rompió en llanto y se tomó unos minutos para expresar el dolor que estaba sintiendo por el fallecimiento de la actriz, que además era su amiga. Le dedicó unas palabras y también incentivó en el pedido de justicia.

“No puedo creer, te juro que veo las imágenes y no lo puedo creer, no puedo creer una chica llena de vida, tan joven, llena de bondad, de amor, de compasión, no puedo creer lo que le pasó, te juro”, comenzó diciendo la conductora de América completamente conmovida. Acto seguido, recordó las últimas palabras que dio Silvina públicamente. “Hay algo que me queda de su última entrevista que ella dio con Ángel de Brito, donde ella dice, cuando habla de esta persona que hoy ni siquiera puedo nombrar (por Aníbal Lotocki), ella dijo: `nunca me llamó para pedirme perdón, perdón, quizás eso le hubiera bastado, ella se fue sin ese pedido de perdón y sin la justicia, porque esta persona sigue libre”, enfatizó indignada.

Por su parte, Florencia realizó un especial pedido: “Espero que esto sirva de algo, no solamente para tomar conciencia, sino para que Silvina tenga justicia como tantas otras víctimas”. En tanto, le dedicó unas sentidas palabras a la modelo: “Hoy estamos despidiendo a una compañera, a una amiga, todos en el medio la conocíamos, y no es que la muerte te hace más buena, es que ella era una persona buena, era una persona íntegra, era una persona de gran corazón, era una chica que tenía sueños, soñaba con formar una familia, soñaba con tener hijos, y ese sueño terminó en la cama de un hospital, y esa muerte no puede quedar impune, nos vamos a ocupar de que así sea”, concluyó.

Convocan a una marcha contra Aníbal Lotocki

La información que compartieron en las redes sociales para la marcha de este miércoles (Twitter)

Para este miércoles 6 de septiembre está prevista una marcha pacífica por la actriz, y por Mariano Caprarola y todas las víctimas que sufrieron mala praxis en manos de Aníbal Lotocki. “Marcha pacífica por todas las víctimas de Lotocki”, se anuncia en el flyer que se difundió en las redes, y que tiene la imágenes de Luna y Caprarola, pero también de Cristian Zárate y Romina Vega, otras víctimas del cirujano. La manifestación se llevará a cabo a las 19 en la puerta de la casa del médico, en Olivos.

A raíz de esta convocatoria, la periodista Belén Ludueña contó en Poco Correctos las medidas que tomó el especialista. “Aníbal Lotocki ya tiene una custodia policial en la puerta. La fundación por la paz y el cambio climático había pedido un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo están cuidando para proteger su integridad física y la de su familia”, sostuvo.

Además, en Socios del espectáculo, fue Paula Varela quien informó la medida que tomaron sus allegados más íntimos: “Con respecto a la marcha pacífica en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki, me cuentan que la familia y amigos de Silvina no van a ir”, sostuvo la panelista y agregó: “Como es algo tranquilo, ellos no saben si están en condiciones de enfrentarse de forma pacífica a la situación porque tienen el dolor a flor de piel. Les da miedo que haya un exabrupto o que se desmadre, entonces prefieren no estar. Esto es por ahora, tal vez cambian de opinión”, cerró.