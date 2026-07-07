Argentina acababa de bajarse otra vez de una montaña rusa para avanzar en el Mundial 2026. Con una asistencia y otro gol de Lionel Messi, le había ganado 3-2 a Egipto por los octavos de final, luego de ir perdiendo 2 a 0. Tamaño combo de emociones venció al astro, de 39 años, que volvió a demostrar que, cuando deja descansar los botines, es humano. Y rompió en llanto, como había ocurrido en su primer grito ante Argelia, en el debut en la Copa del Mundo.

Sin camiseta, se le fueron acercando Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nico Otamendi. Con Licha hubo doble abrazo: en el segundo, el defensor le habló al oído, para expresarle una vez más su agradecimiento. Titulares y suplentes hicieron fila para rendirle pleitesía y acompañarlo, en un momento especial para todos, porque las lágrimas invadieron el campo.

Posteriormente, casi como un casamiento en vivo y en directo, los jugadores lo valzaron y lo lanzaron hacia el aire, en otro homenaje al ídolo, que empujó a un equipo que parecía vencido, pero que reaccionó a tiempo.