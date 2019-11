El look sin bombacha de Pampita que prendió fuego ShowMatch

No es noticia que Carolina "Pampita" Ardohain es una de las mujeres más hermosas de Argentina. Es primera figura de grandes marcas y cuando comparte el proceso de sus producciones gráficas en Instagram estalla la térmica, hecho no muy diferente al que sucedió ayer 18 de noviembre durante la emisión en vivo de Showmatch, en la que la jurado se presentó con un look que causó furor en las redes sociales.