El look más osado de Pampita: sin ropa interior, tachas y súper tajo

En el programa del martes, la modelo sorprendió el vestido impactante acompañado de una estética rockera.

“La dama de negro con un tajo, te digo, amplio. ¡Para vos, Balcarce! Un tajo impresionante, gigante. ¡Tremendo!”, dijo Marcelo Tinelli cuando la presentó en ShowMatch.

La última vez que la conductora había sorprendido por su belleza fue durante los premios Martín Fierro, donde lució un vestido de María Gorof inspirado en las divas de Hollywood del los años cincuenta.

Ahora, de la elegancia pasó a la pura provocación con un diseño abierto al costado, con tachas, súper ajustado y que denotaba que, debajo, no había ropa interior. "Con mi equipo nos divertimos mucho armando cada look. No dejamos nada librado al azar, me encanta la moda", aseguró en la alfombra roja.