Brian Santellán, boxeador y también practicante de kickboxing, peleó el viernes y el sábado con un saldo de un empate y una victoria.

El viernes, el gualeguaychuense se presentó en Gualeguay, donde protagonizó un combate de boxeo fiscalizado por la World Pugilism Commission (WPC), que terminó en empate en fallo dividido.

En tanto, el sábado volvió a subir al ring en el gimnasio Insano Fight, esta vez en un combate de kickboxing. Para afrontar la pelea debió bajar de peso y dar la categoría, y finalmente se llevó la victoria por puntos.

Santellán dominó desde el inicio los tres intensos rounds en los que se pactó la pelea e incluso estuvo cerca de lograr el nocaut, luego de conectar varios golpes que provocaron la caída de su rival.

El próximo objetivo del luchador local, que entrena en el gimnasio Saw Kao, será la Copa Argentina, que se disputará hacia fines del corriente mes.