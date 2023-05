El pasado miércoles cinco de abril, Jey Mammón llegó en horas de la noche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Camuflado con una gorrita y enojado por los medios que lo esperaban en el lugar, el conductor abandonó la Argentina y partió rumbo a España. Habían pasado sólo dos semanas desde que Lucas Benvenuto hizo pública la denuncia por abuso sexual infantil que radicó en 2020 contra el conductor y que la Justicia decidió cerrar por "proscripta" sólo meses después.

La recepción en Madrid no fue muy distinta. El conductor se sorprendió por la presencia de las cámaras de televisión y sorteó con poca elegancia las preguntas de los cronistas. "No voy a contestar nada, ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar un poco. Ustedes son periodistas y les dije que no voy a hablar más, espero que lo entiendan. Su trabajo es hermoso, pero hasta acá terminó. Se dijo que estaba huyendo del país. Me vine a relajar. Si me dejan, me relajo. Si no me dejan, va a ser difícil. Qué pesadilla", se quejó.

Desde entonces, Mammón no volvió a actualizar sus redes sociales y poco se supo en torno a cómo atravesaba sus intempestivas vacaciones en Europa. La poca información en torno al conductor dio lugar a un sinfín de rumores, como que Cecilia Roth lo había alojado en su casa de Madrid; algo que el propio entorno de la actriz negó.

"Desde hace mucho tiempo que Cecilia tomó la decisión de no salir a desmentir rumores, pero es falso. Ni siquiera tiene una casa en Madrid, cuando viaja por trabajo se hospeda siempre en el mismo hotel. De hecho, en este momento se encuentra en Los Pirineos grabando una película, ni siquiera están en la misma ciudad", precisaron desde el entorno de Roth a la periodista Débora D'Amato.

Tal y como pudo confirmar este medio, Mammón se hospeda en un lujoso hotel boutique de la capital española, cuyo costo supera los 80 mil pesos la noche. Se trata del exclusivo Only You, ubicado en el centro de Madrid en la zona de Chueca, a unos veinte minutos en auto del aeropuerto de Barajas. El hotel de cuatro estrellas es un palacio restaurado del siglo XIX, con toques de decoración modernos y un bar abierto las 24 horas.

Los españoles y Mammon

La presencia de Mammón no pasó inadvertida en España. A la cantidad de argentinos radicados o turistas, se le sumó el fuerte repudio de los medios de comunicación españoles, quienes llevaron a sus portadas "el caso argentino". "Nos repugna tenerlo aquí, no estará tranquilo", reconoció el periodista español Roberto Antolín, en diálogo con Radio Mitre.

"La verdad es que si Jey Mammón pensaba que iba a estar tranquilo aquí en España es un grave error, porque va a estar más intranquilo que en ningún lado. Los españoles somos conscientes de lo que ha pasado y va a pasar un auténtico infierno, no va a poder estar tranquilo en ningún lado. Lo estuvieron esperando un montón de periodistas en su llegada, si cree que va a pasar desapercibido acá lo tiene muy complicado", sumó.

Antolín resaltó que los españoles están al tanto de lo que sucede en la Argentina y que la mayoría se indignó por la denuncia contra el conductor. "Aquí llega todo lo que pasa en Argentina, es un mundo globalizado y nos enteramos de lo que sucede. Argentina y España estamos conectados, toda la prensa fluye; va a tener varios fotógrafos pegados a su cul... y no va a poder salir tranquilo. Es muy fácil cazarlo y va a estar más intranquilo que en ningún otro lado, aquí llegó la noticia de loq ue hizo y estamos indignados".

En los próximos días, Mammón abandonará Madrid y viajará a "otra ciudad" europea que le garantice menos exposición. El conductor planifica quedarse en el Viejo Continente al menos durante un mes y medio más, a la espera de que "baje la espuma" en la Argentina y sin ninguna presión de Telefe, canal con el que aún tiene contrato vigente, pero que prescindió de sus servicios ni bien se hizo mediática la denuncia de la víctima.

"Está sin abogados", reconocieron a este portal desde su entorno, al tiempo que señalaron que si bien el estudio de Fernando Burlando fue el que escribió el primer descargo y el guión del video que difundió en sus redes sociales, el conductor decidió "dejar de lado" al ahora candidato a gobernador bonaerense y aún no definió si avanzará o no con una contra demanda judicial.

"Hay muchos abogados carancheando. Él sigue sin abogado, no dejó ningún poder firmado antes de viajar, ni nada de eso", precisaron, al tiempo que destacaron que el equipo de Burlando sí redactó la contrademanda, pero él todavía no decidió si avanzar, ni firmó ningún poder. "Sigue sin abogados y sigue sin definir cuáles serán sus próximos pasos", sentenciaron.

