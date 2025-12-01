EL PRONÓSTICO
El lunes comenzó lluvioso en Gualeguaychú y después salió el sol: cómo sigue el tiempo
Las precipitaciones traerán alivio por algunas jornadas pero se anuncia mucho calor para esta semana.
La semana inició con precipitaciones en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la inestabilidad persistirá durante toda la mañana de este lunes, mientras que por la tarde y la noche estaría mayormente nublado.
La temperatura mínima para hoy es de 17°C y la máxima alcanza los 25°C.
Tras la lluvia, calor intenso
El SMN prevé dos jornadas de temperaturas templadas y cielo nublado en Entre Ríos, aunque luego llegarán días de calor intenso.
A partir del miércoles, las máximas comenzarán a superar los 30° y alcanzarán los 34° hacia el fin de semana.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar