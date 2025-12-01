La semana inició con precipitaciones en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la inestabilidad persistirá durante toda la mañana de este lunes, mientras que por la tarde y la noche estaría mayormente nublado.

La temperatura mínima para hoy es de 17°C y la máxima alcanza los 25°C.

Tras la lluvia, calor intenso

El SMN prevé dos jornadas de temperaturas templadas y cielo nublado en Entre Ríos, aunque luego llegarán días de calor intenso.

A partir del miércoles, las máximas comenzarán a superar los 30° y alcanzarán los 34° hacia el fin de semana.